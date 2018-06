Onze punten voor primus Hazard en bleke De Bruyne. Hoe beoordeel jij prestatie van de Duivels? Niels Poissonnier

06 juni 2018

23u05 83 WK voetbal De Rode Duivels haalden het vanavond probleemloos in een oefeninterland van Egypte (3-0). Hoe beoordeel jij de prestatie van de nationale ploeg? Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Duivel punten!

THIBAUT COURTOIS 6

Genoot van een zomerse avond. Af en toe eens een terugspeelballetje verwerken en gaan liggen voor een flauw schotje, meer hoefde hij niet te doen. Niet elke werkdag hoeft even intens te zijn.

TOBY ALDERWEIRELD 7

De scherpte is er al. Ongeacht of het nu Kompany, Ciman of Boyata is die naast hem staat in de verdediging, deze Alderweireld vertoeft nu al in WK-modus. Ondanks dat lastig seizoen bij Tottenham.

LAURENT CIMAN 6

Vooralsnog eindigt zijn WK op 17 juni, daags voor de openingsspeeldag tegen Panama. Maar dat weerhield Martínez niet om hem toch (nog eens) te testen. Miskeek zich zowel voor als na de rust op een voorzet/diepe bal. Zonder erg.

JAN VERTONGHEN 6

Had meer van deze match opgestoken als Mo Sallah fit was geweest. Kan vooralsnog puur op metier spelen, maar dat neemt niet weg dat hij er in Rusland andermaal zal staan.

THOMAS MEUNIER 5

Traint de komende tien dagen best nog wat extra op het trappen van voorzetten, want net als tegen Portugal waren ze niet precies genoeg. Miste ook een opgelegde kans - allemaal het gevolg van weinig wedstrijdritme.

AXEL WITSEL 7

Andermaal het kompas op het middenveld. Zette op gepasten tijde druk naar voor, zocht geregeld ook diepgang. Maar nooit zonder de balans in de ploeg te verstoren. Speelde zo'n match die een bondscoach graag ziet.

KEVIN DE BRUYNE 5

Zijn vizier staat nog niet op punt. De ene bal verdween pardoes in de tribune, de volgende zwak in de handen van de doelman. Technisch niet op niveau dat we van hem intussen gewoon zijn. Ach, beter nu dan in Rusland.

YANNICK CARRASCO 6

Is nog niet top - zijn dribbels verraadden dat - , maar compenseert het door die extra meters te lopen. Kwam zo na een mislukte actie terug in balbezit, met een assist tot gevolg. Verdienstelijke prestatie.

EDEN HAZARD 8

Het WK mag beginnen voor Eden. Ongrijpbaar en meesterlijk in zijn dribbels en versnellingen. Aan de basis van de 1-0 en auteur van de 2-0. Slechts één Egyptenaar kon hem uitzonderlijk stoppen door... zijn knie te viseren.

DRIES MERTENS 6

Een gevaarlijke voorzet en een té centraal schot. Ziedaar de dreiging van Mertens. Hij bracht de Egyptenaren wel mee in de problemen door tussen de lijnen te huppelen en mee te pressen.

ROMELU LUKAKU 6

Op basis van zijn treffer verdient hij een 7 - goed gelezen, explosieve reactie en zelfzeker getrapt. Krijgt evenwel een 6'je omdat hij onvoldoende aanwezig was. Een foute controle en misser van dichtbij hielpen hem ook niet.

INVALLERS:

MAROUANE FELLAINI (46') 6

Trok in het slot nog eens zijn zevenmijlslaarzen aan om een aflegger van Batshuayi te verzilveren. Voorts een secure prestatie. Zonder uitschieters of missers.

NACER CHADLI (46') 6

Kwam verrassend in de plaats van E. Hazard. Bewees daarmee zijn polyvalentie. Is dus meer dan alleen een back-up van Meunier of Carrasco. Eindigde wel op de rechterflank.

ADNAN JANUZAJ (46') 7

Veroverde andermaal harten met zijn flukse dribbels. Deed bij momenten denken aan Eden Hazard - een lightversie vooralsnog. Iemand die nog altijd niet begrijpt waarom hij meegaat naar het WK?

MICHY BATSHUAYI (46') 6

Toverde in blessuretijd. Dribbelde zijn tegenstander tot hij erbij ging liggen, om nadien knap Fellaini de 3-0 voor te schotelen. Het belangrijkste had hij dan al gedaan: speelminuten opdoen.

THORGAN HAZARD (70') 5

Verdreef Chadli naar rechts toen hij Meunier kwam aflossen. Kon zich niet doen opmerken.

DEDRYCK BOYATA (80')

Verving het slot Vertonghen. Geen beoordeling.