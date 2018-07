Onze punten voor de Rode Duivels: iedereen een vette 9. Geef de dertien spelers ook zelf een cijfer op 10! NP

06 juli 2018

22u57 0

THIBAUT COURTOIS: 9

Een wereldsave in minuut 91, op een plaatsbal van Neymar. Deed daarvoor ook al álles goed. Mag stilaan beginnen dromen van de titel van Beste Doelman ter Wereld.

TOBY ALDERWEIRELD: 9

Solide zoals we hem kunnen. Liet zich op geen enkel moment afbluffen door Neymar, Coutinho of Firmino. Geregeld ook sterk in het uitvoetballen. Straf.

VINCENT KOMPANY: 9

Blijf alsjeblieft nog een paar jaar Rode Duivel. De leider achterin – op tien flauwe minuten na. Dwong een owngoal af en scoorde bijna ook met een fijnzinnig hakje.

JAN VERTONGHEN: 9

Zat van minuut één goed in de wedstrijd. Wat een verschil met zijn non-match tegen Japan. Betrouwbaar in de opbouw en geen seconde in verlegenheid gebracht.

THOMAS MEUNIER: 9

Chapeau Thomas. Neutraliseerde niemand minder dan Neymar. Moest daarvoor wel eens aan de noodrem trekken, waardoor hij geschorst is voor de halve finale.

NACER CHADLI: 9

Barst van het vertrouwen na zijn gloriemoment tegen Japan. Sterk met en zonder de bal. Nu al de revelatie van dit WK bij de Rode Duivels. Speelde zich helemaal leeg.

AXEL WITSEL: 9

Groeide in de wedstrijd. Sloot mee het centrum af, met zijn positiespel. Bleef te allen tijde kalm aan de bal. Mag dinsdag alsnog in het nieuwe stadion van Zenit spelen.

MAROUANE FELLAINI: 9

Hoe nuttig kan je zijn? Zat overal tussen, met zijn lange benen, zijn sterk lijf, zijn krullenbol en zelfs met zijn achterwerk. Recupereerde een overdosis ballen.

KEVIN DE BRUYNE: 9

Wat. Een. Doelpunt. Een streep, naast de wijkende Marcelo en de zwevende Alisson. Voorts de bezieler van onze razendgevaarlijke counters. A masterclass from KDB.

EDEN HAZARD: 9

Weer-ga-loos aan de bal. Deed waar hij zin in had, alsof hij op een familiefeest stond te voetballen met zijn neefjes. Hazardinho. Na gisteren de schrik van elke Braziliaan.

ROMELU LUKAKU: 9

Als hij nu ook begint te dribbelen! Stak in zijn eentje de helft van Brazilië over, om vervolgens De Bruyne in stelling te brengen. Had wel een kwaaie klant aan Miranda.

INVALLERS

THOMAS VERMAELEN (83'): 9

Verving Chadli. Overleefde mee het slotoffensief van de Brazilianen, aan de zijde van Kompany.

YOURI TIELEMANS (87'): 9

Verving Lukaku, waardoor Eden H. in de spits kwam te staan.

