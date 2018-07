Onze punten voor de Rode Duivels: een pak zevens, maar toch ook één gebuisde. Geef ook jouw oordeel NP

14 juli 2018

18u36 1 WK voetbal De Rode Duivels hebben het WK in Rusland afgesloten met een knappe derde plaats na een 2-0-zege tegen Engeland. Nogal wat spelers verdienden voor hun prestatie van vandaag een '7', al is er ook één gebuisde. Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Rode Duivel punten!

THIBAUT COURTOIS: 7

Een nieuwe clean sheet – papa Thierry kan zijn statistieken met de gepaste trots weer updaten. Keepte zoals de wereld hem intussen kent: betrouwbaar en zonder show.

TOBY ALDERWEIRELD: 7

Verdedigt zoals de beste scheidsrechters fluiten: zonder op te vallen. Haalde al glijdend wel nog knap een bal van de lijn, toen Courtois geklopt was na een stift van Dier.

VINCENT KOMPANY: 7

Als straks blijkt dat dit zijn afscheidswedstrijd was, dan zwaaide hij af in stijl. Met brons op het WK, een zege tegen zijn Engeland en een sierlijke prestatie. Hoedje af.

JAN VERTONGHEN: 6

Secure match. Kan straks naar hartenlust zijn Engelse ploegmaats bij Tottenham plagen – is daar niet vies van. Speelde na de blessure van Chadli een rij hoger. Zonder probleem.

THOMAS MEUNIER: 7

Een veelgehoord compliment: "Wat hebben we hem gemist tegen Frankrijk." Had weer zijn zevenmijlslaarzen aan. Perfecte loopactie bij zijn doelpunt. De verdiende bekroning.

NACER CHADLI: 6

Etaleerde nogmaals waarom hij dé revelatie van dit WK is, met een milimetervoorzet voor Meunier. Blesseerde zich nadien wel terug aan zijn hamstring. Wat een afknapper.

AXEL WITSEL: 7

Bravo. Van Sotchi tot Sint-Petersburg: Witsel gaf overal thuis in Rusland. Zonde dan ook dat we hem doorheen het jaar zo weinig aan het werk zien. Ga weg uit China, Axel.

YOURI TIELEMANS: 7

‘The future is Youri.’ Charmeerde voor rust – techniek, vista, verbetenheid. Heeft alles om op het volgende WK de patron op het middenveld te zijn. Zakte wel mee weg.

KEVIN DE BRUYNE: 6

Verstuurde zo nu en dan eens een listig balletje, al dan niet met een succesvol vervolg. Liet zich voorts vooral opmerken in de omschakeling. Een degelijke match. Niet meer.

EDEN HAZARD: 7

Voor de derde keer ‘Man van de Match’. Speelde niet groots, maar zelfs aan 80 procent dolt hij met de tegenstand. 3 goals en 2 assists op dit WK: hulde aan de aanvoerder.

ROMELU LUKAKU: 4

Zat met zijn hoofd al in Dubai of Los Angeles. Miste twee cruciale controles, oog in oog met Pickford. Mag niet op dit niveau. Terechte wissel dan ook – ging meteen douchen.

INVALLERS

THOMAS VERMAELEN (39’): 6

Sober, maar goed. Had zich wellicht wel meer voorgesteld van zijn WK – amper één basisplek.

DRIES MERTENS (60’): 6

Kreeg nog eens zijn kans als valse negen. Trapte één keer naar doel, maar miste zijn schot volledig.

MOUSSA DEMBELE (78’): –

Verving Tielemans. Kon zo die wrange nasmaak van tegen Frankrijk wegspoelen.