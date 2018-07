Onze punten voor de Rode Duivels: één gebuisde, veel vijfjes en twee spelers die er bovenuit steken. Geef ook jouw oordeel NP

10 juli 2018

22u26 34 WK voetbal Geen finale voor onze Rode Duivels, Frankrijk bleek met 1-0 te sterk. Dat vertaalt zich ook in ons puntenrapport: één gebuisde, veel vijfjes, enkel Courtois en Hazard steken er bovenuit. Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Rode Duivel punten!

THIBAUT COURTOIS: 8

Geen één wereldsave zonder twee. Hield Pavard met een briljante voetreflex van de 1-0. Moest zich na rust wél gewonnen geven aan zijn eerste paal. Voorkwam nog de 2-0.

TOBY ALDERWEIRELD: 5

Liet Umtiti in minuut 52 wegglippen, met zware gevolgen. Kreeg voorts in balbezit een vrijgeleide van de Fransen om op te bouwen en zag een plaatsbal gered door Lloris.

VINCENT KOMPANY: 6

Weinig op aan te merken. Speelde zijn wedstrijd. Niet fabelachtig, maar evenmin belabberd. Benieuwd of hij zaterdag in Sint-Petersburg vaarwel zegt tegen de Duivels.

JAN VERTONGHEN: 6

Er zijn leukere avonden dan tegenover een TGV te moeten staan. Hield zich toch staande, oog in oog met Mbappé. Staarde na affluiten wezenloos voor zich uit. Treurnis troef.

NACER CHADLI: 5

Zijn minste wedstrijd in Rusland. Voorzetten en hoekschoppen kwamen amper aan, acties lukten te weinig. Probeerde wel, maar besefte al snel dat het zijn dag niet was.

MOUSSA DEMBELE: 4

De surprise van Martínez. Moest het middenveld mee helpen ondersteunen, maar had daar te veel overtredingen voor nodig. Was aan de bal evenmin een meerwaarde.

AXEL WITSEL: 6

Had ogen op zijn rug nodig, met Griezmann die voortdurend rond hem zwierf. Ging in het slot nog zijn kans met een schicht van ver, op de vuisten van de Lloris.

MAROUANE FELLAINI: 5

Lange tijd onzichtbaar. Liep wel, maar raakte zelden de bal. Kon ook niet verhinderen dat Umtiti voor zijn neus opdook. Scoorde ei zo na wel de 1-1, met een nekslag.

KEVIN DE BRUYNE: 5

Niet op zijn gekende niveau. Viel op door slordigheden – leed te veel balverlies. Ging na de inbreng van Mertens een rij lager spelen, maar zonder beterschap. Zonde.

EDEN HAZARD: 8

Zonder discussie de beste Duivel – dé ster ook van dit WK. Zorgde met zijn versnellingen en dribbels in zijn eentje voor dreiging. Een zeldzaam schot ging via Varane net over.

ROMELU LUKAKU: 5

Niet scherp en alert genoeg in en buiten de zestien. Zat in de tang tussen het ijzersterke duo Umtiti en Varane – verloor zo een pak energie. Tot zijn eigen frustratie.

INVALLERS

DRIES MERTENS (60’): 6

Verving Dembélé en zwiepte aanvankelijk de ene gevaarlijke voorzet na de andere voor doel. Zakte nadien weg.

YANNICK CARRASCO (80’): X

Loste Fellaini af, in de hoop nog verlengingen te bekomen. Tevergeefs.

MICHY BATSHUAYI (90’): X

Een noodscenario, als vervanger van Chadli. Zonder succes.

