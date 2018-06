Onze punten: uitblinkers bij de vleet en twee Belgen met 9/10. Hoe beoordeel jij de Rode Duivels? Niels Poissonnier

23 juni 2018

16u11 306 WK voetbal Een klinkende 5-2-zege werd het tegen Tunesië. Uitblinkers bij de vleet dus in deze partij, maar hoe beoordeel jij de prestatie van de nationale ploeg? Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Duivel punten!

THIBAUT COURTOIS 6

Wat moet hij genoten hebben, van al die klasse voor zich. Bevoorrecht toeschouwer. En toch zal hij niet helemaal tevreden zijn. Geen nieuwe clean sheet. Niet zijn fout.

TOBY ALDERWEIRELD 8

De beste achterin. Verdedigend scherp, opbouwend zuiver. En dan moest hij die vijfsterrencross naar Hazard nog trappen. Wat. Een. Assist. Balde terecht zijn vuist.

DEDRYCK BOYATA 6

Viel opnieuw weinig te verwijten. Won zijn duels, tackelde een paar keer scherp ook. En toen het 4-1 stond begon hij zelfs meerwaarde passes te trappen.

JAN VERTONGHEN 6

Kende een moeilijk openingskwartier tegen aanvoerder Khazri. Herpakte zich nadien. Onder meer met een goeie tackle. De beste Vertonghen zal er wel na de groepsfase staan.

THOMAS MEUNIER 7

Als het goed is, zeggen we het ook. Sterke match, met een heerlijke assist voor Lukaku als climax. Eén minpunt: gaf Bronn de vrijgeleide om er 2-1 van te maken.

AXEL WITSEL 7

Liet op geen enkel moment blijken dat hij maar in China speelt. Viel misschien niet zo op als Hazard en Lukaku, maar speelde centraal wel degelijk een sleutelrol.

KEVIN DE BRUYNE 6

Was niet groots, maar dat hoefde ook niet. Ze moeten niet allemaal op hetzelfde moment fantastisch zijn. Zette zo nu en dan eens een aanval op. Niets mis mee.

YANNICK CARRASCO 7

Verdiende een doelpunt. Ging drie keer zijn kans, maar kende geen succes. Voorts bedrijvig op zijn linkerflank, waar hij zijn verdedigende taken niet verwaarloosde.

DRIES MERTENS 8

Het geluk straalt van hem af. Haarfijn pasje op Hazard, bij de strafschop. En een voortreffelijke steekbal op Lukaku, voor de 2-0. Zweeft op dit WK – Mega Dries.

EDEN HAZARD 9

Auteur van een verrukkelijk schouwspel. Dribbels, versnellingen, overstapjes, een penalty uitgelokt, die vervolgens zelf verzilverd en nadien nóg eens scoren. Wauw.

ROMELU LUKAKU 9

Aan dit tempo is de topschutter van het WK al gekend. Scoort zo vlot, dat het niet uitmaakt of de bal voor zijn linker of zijn rechter komt. Een machine in de zestien.

INVALLERS:

MAROUANE FELLAINI (59') 6

Verving Lukaku. Zijn eerste minuten in Rusland. In zijn gekende stijl. Zal later dit toernooi zeker nog van pas komen.

MICHY BATSHUAYI (68') 8

Gunde Eden zijn applauswissel. Kende lang brute pech. Zag een bal gered op de lijn, schoot er één tegen onderkant lat en één op de doelman. Trof in minuut 90 alsnog raak.

YOURI TIELEMANS (86') 7

In principe krijg je geen punten als je zó laat invalt. Maar als je in die weinige minuten zo’n assist op Batshuayi verstuurt, wie zijn wij dan om Youri geen 7 te geven?