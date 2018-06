Onze punten na offensieve knalprestatie. Hoe beoordeel jij demonstratie van de Duivels? Niels Poissonnier

11 juni 2018

23u00 0 WK voetbal Costa Rica bleek geen waardemeter vanavond voor de Rode Duivels: 4-1 na een demonstratie. Hoe beoordeel jij de prestatie van de nationale ploeg? Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Duivel punten!

THIBAUT COURTOIS 6

Stapt morgen uitgerust het vliegtuig op. Werd net als tegen Egypte opnieuw niet getest, behalve dan in het samenspel met zijn defensie. Geen nieuwe clean sheet evenwel - was kansloos op die volley van Ruiz.

TOBY ALDERWEIRELD 6

't Is omdat hij nooit uit de toon valt en evenmin de aandacht opeist, dat zijn wedstrijden zo moeilijk te beoordelen zijn. Je ziet hem amper in het geheel. Wat niet wegneemt dat hij cruciaal is.

DEDRYCK BOYATA 5

Er blind op vertrouwen doe je beter niet. Wisselde degelijke interventies af met bibberende. Trapte zelfs eens pardoes naast de bal. Niet de man die zorgvuldig het spel op gang brengt.

JAN VERTONGHEN 6

Zwaaide met zijn vingertje naar de lijnrechter, wegens niet akkoord met zijn beslissing. Zag bij afwezigheid van een videoref - die is er straks op het WK wél - een geldige goal afgekeurd voor vermeend buitenspel. Voorts oké.

THOMAS MEUNIER 5

Rateerde zijn voorbereiding op het WK. Gaf omzeggens geen enkele goeie voorzet in die drie oefeninterlands. Geen goed voorteken. Zal dat zelf ook wel beseffen, want is zelfkritisch genoeg.

AXEL WITSEL 6

Liet de anderen in de schijnwerpers staan. Zorgde in zijn gekende stijl voor het evenwicht, maar niet zonder in het slot zelf eens zijn kans te wagen. Mikte vanop zo'n 25 meter net iets te hoog om ook succesvol te zijn.

KEVIN DE BRUYNE 7

Stuwde zijn ploegmaats vanaf het begin mee naar voren. Het verbindingsstuk tussen verdediging en aanval - meer dan Witsel. De dirigent van het orkest. Zijn enige poging - overhoeks - ging centimeters naast.

YANNICK CARRASCO 5

Lag aan de basis van het tegendoelpunt. Verdedigde op links niet scherp genoeg, waardoor hij de voorzet niet kon onderscheppen. Speelde voorts een onopvallende partij, ook op aanvallend vlak.

DRIES MERTENS 8

Veruit zijn beste oefeninterland van de drie. Miste aanvankelijk dat tikkeltje geluk, tot Hazard zijn schot kraakte. Schilderde nadien met veel gevoel een voorzet op het lichaam van Lukaku. Lijkt net op tijd in vorm.

EDEN HAZARD 8

Aan déze Hazard zal het straks niet liggen. Flitste andermaal, zonder dat het hem moeite koste. Versnellingen, dribbels, strooiend met passes, kansen: het complete pakket. Duwde zelfs spelenderwijs Carrasco van de bal.

ROMELU LUKAKU 8

Kreeg een oorverdovende applauswissel na twee fraaie goals en een assist. Moeilijk te zeggen wat de mooiste was. Die kopbal, die met buitenkant rechts of die pass naar Batshuayi terwijl hij een hattrick had kunnen maken.

INVALLERS:

NACER CHADLI (46') 6

Bewees nog maar eens waarom hij, na een seizoen zonder veel minuten, zijn plaats heeft in deze selectie. Verstuurde in tegenstelling tot Meunier wél een goede voorzet. Lukaku zorgde ervoor dat het een assist werd.

MICHY BATSHUAYI (50') 7

Blijft een garantie op goals. Eén kans, één doelpunt. Is niet alleen het ideale plan-B achter Lukaku, kan ook perfect samen met hem in de spits spelen. Een welgekomen wapen voor Martínez.

THORGAN HAZARD (66') 6

Liet zich goed betrekken in de combinaties. Vergat er wel 5-1 van te maken. Trapte te wild over. Dat krijg je, als je té graag wil scoren.

LEANDER DENDONCKER (66') 6

Zijn eerste minuten in deze voorbereiding. Verving Boyat, die uit voorzorg naar de kant ging. Werd nooit op de proef gesteld.

YOURI TIELEMANS (70') 6

Martínez ziet in hem dus ook een alternatief op de positie van Mertens.

MOUSA DEMBELE (70') 6

Kwam De Bruyne aflossen. Deed dat anoniem.