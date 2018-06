Onze punten: Lukaku en Mertens de primussen, vijf Belgen flirten met een buis. Hoe beoordeel jij de Rode Duivels? Niels Poissonnier

18 juni 2018

19u10 0 WK voetbal Na de rust klaarden de Rode Duivels de klus tegen Panama (3-0). Hoe beoordeel jij de prestatie van de nationale ploeg? Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Duivel punten!

THIBAUT COURTOIS 7

Stond er toen het moest, kort na rust, met een perfecte beenveeg. Keek voorts machteloos toe naar de triestesse die zich voor zijn ogen afspeelde.

TOBY ALDERWEIRELD 5

Aarzelend en vooral slordig in het uitvoetballen. Zijn we niet van hem gewoon. Werd ook wel in de steek gelaten door zijn ploegmaats die amper bewogen.

DEDRYCK BOYATA 6

Kan zichzelf weinig verwijten. Heerste in de lucht en speelde voorts op safe – risicoloze ballen. Altijd lateraal, nooit vooruit. Schoof ook geen enkele keer in.

JAN VERTONGHEN 5

Ergerde zich rot. Uitte dat ook nadrukkelijk aan Alderweireld en Carrasco. Schuwde wel zelf zijn verantwoordelijkheid in de opbouw. Plus een domme gele kaart.

THOMAS MEUNIER 5

Zwak voor rust, met veel balverlies en een onnodige gele kaart – het gevolg van een verkeerde inschatting. Moet zijn niveau dringend opkrikken.

AXEL WITSEL 6

Hielp het tempo niet naar omhoog en zorgde evenmin voor diepgang, maar ruimde tussendoor wel het afval van zijn ploegmaats op. Zorgde dat de balans overeind bleef.

KEVIN DE BRUYNE 6

Startte gretig, al ontbrak het aan nauwkeurigheid. Wat een verschil met na rust, toen hij enig mooi met de buitenkant van zijn rechter Lukaku liet scoren.

YANNICK CARRASCO 5

Had altijd moeten scoren in het begin – er was tijd genoeg om de hoek uit te kiezen. Toonde ook zijn kwetsbaarheid, door één keer zijn mannetje te vergeten.

DRIES MERTENS 7

Over zijn nieuw kapsel valt te discussiëren, over de schoonheid van zijn doelpunt niet. Een beauty. Was de meest bedrijvige voorin. Nu nog die schwalbes afleren.

EDEN HAZARD 5

Stelde teleur. Misschien omdat we allemaal – fans, waarnemers en ploegmaats – zoveel van hem verwachten op dit WK. Flitste sporadisch eens, maar te weinig.

ROMELU LUKAKU 7

Net wanneer je hem een 4 wil geven omdat het straks echt wel scherper moet, stuwt hij met twee doelpunten zijn cijfer de hoogte in. Zeker die 3-0 was knap.

INVALLERS:

MOUSSA DEMBELE (74') 6

Verving Carrasco, maar niet op diens positie. Mocht centraal opdraven. Deed dat ijverig.

THORGAN HAZARD (83') X

Kwam in het slot Mertens aflossen. Zijn debuut op een groot toernooi. Aan de zijde van broer Eden.

NACER CHADLI (90') X

Mocht als eerste opwarmen, maar viel als laatste in, toen Witsel naar de kant mocht.