Onze man op stage met WK-tegenstander Panama: "Voor ons is het WK al lang begonnen" Mathieu Goedefroy

20 maart 2018

21u32 2 WK voetbal Dat ze straks de eerste WK-horde van onze Rode Duivels zijn, weet u natuurlijk. Maar wist u ook dat de bondscoach ‘De Matrak’ wordt genoemd en zijn spelers stokoud zijn? Wij trokken met Panama op WK-stage in Denemarken. Of was het de Noordpool? «Muy, muy frio!»

Een WK-stage in Europa. Dat vonden ze bij de Panamese voetbalbond wel wat, toen midden januari een uitnodiging van de Deense voetbalbond in de postbus viel. Tot bondscoach Hernan ‘El Bolillo’ Gomez eergisteren bij -3 graden uit het vliegtuig stapte op de luchthaven van Kopenhagen. Hij en zijn spelers hadden er dan wel een tocht van 20 uur opzitten, liefst van al was de warmbloedige Colombiaan gelijk terug aan boord gekropen. «Muy, muy frio! (Heel, heel koud, red.)», exclameerde hij, de armen ten hemel. «We hebben in Panama het hele jaar door 30 graden, ziet u.»

HLN