Onze man in Oslo ziet hoe Panama straks gaat proefdraaien voor Rode Duivels Mathieu Goedefroy

06 juni 2018

In een onuitgegeven 4-1-4-1. Zo gaat Panama vanavond in een oefeninterland tegen Noorwegen voor de laatste keer proefdraaien voor de WK-opener tegen de Rode Duivels. "Ik wil een tweede optie hebben naast het bestaande 5-4-1-systeem", zegt bondscoach Hernan Diario Gomez, die ook sprak over de blessure van Vincent Kompany en de fantastische sfeer binnen zijn team.