Onze man in het kamp van de Fransen: “Lukaku wordt een probleem” Mathieu Goedefroy in Rusland

07 juli 2018

13u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Neen, onze Rode Duivels worden dinsdag in Sint-Petersburg geen borrelhapje voor Les Bleus. Het is eten of gegeten worden. Dat blijkt ook uit ons bezoek aan het Franse trainingskamp vanmiddag. “We beseffen dat het moeilijk wordt."

Vraag aan Raphaël Varane - nu toch ook geen Cristiano Ronaldo - op de persconferentie in het Franse oefencentrum: “Kan jij de Gouden Bal winnen?”

Het zegt iets over de manier waarop de Franse haantjes gaan vliegen zijn na hun knalprestatie tegen Argentinië en de bevestiging tegen een stug Uruguay gisterenavond. Alles kan.

Het was sowieso al een surrealistische omgeving waarin we de persconferentie van Varane volgden. De Fransen hebben hun mediacentrum gevestigd in een Holocaustmuseum in Istra, op zo'n vijftig kilometer van Moskou. In het auditorium van het New Jerusalem Complex verwoordde de verdediger van Real Madrid zijn gevoelens als volgt: “Of we wereldkampioen kunnen worden? Ik denk het wel. We geloven er in.”

Topprestatie

Moeten we u nog zeggen dat de Franse voetballers barstensvol vertrouwen zitten? Toch was Varane zo slim om ook wat voorbehoud aan te tekenen: “Als we onze droom willen waarmaken zullen we alles moeten geven in de volgende twee wedstrijden. Ik denk trouwens dat er geen echte favoriet meer in het toernooi zit. Elke ploeg die nu bij de laatste vier zit kan wereldkampioen worden."

In één ruk maakte Varane - gisteren tegen Uruguay goed voor het openingsdoelpunt - de doorsteek naar de Rode Duivels. “Ze hebben zo’n sterke ploeg… Ze bestaan uit een goede mix van jong talent en ervaren spelers. Ik weet dat er heel veel beweging in hun spel zit, maar dat ze ook levensgevaarlijk zijn op de counter. Het is een goed georganiseerde en complete ploeg. We weten dat we een topprestatie nodig zullen hebben om hen uit te schakelen en dat het heel moeilijk wordt tegen hen.”

Lukaku

Een België-Frankrijk in de maand juli, dat betekent veel leedvermaak op de campings in pakweg de Provence, waar het traditiegetrouw krioelt van de Belgen. Er wordt straks ongetwijfeld meer dan één weddenschap gesloten aan de petanquebaan. De Fransen vinden dat allemaal wel leutig. “Het is en blijft een wedstrijd onder buren, en we zien mekaar graag, toch?", aldus Varane. "Als kleine jongen ging ik wel eens naar België, om toernooien te spelen bijvoorbeeld, en ik heb daar zelfs wat Belgische vrienden aan over gehouden. Maar meer dan dat stelt het ook niet voor. Je weet dat je in een WK-match geen vrienden hebt. Het klinken met een glas pastis op de camping, dat laten we aan de supporters over.”

Intussen heeft ook de pers in het Franse trainingscomplex de mond vol over de Rode Duivels. Vooral de knalprestatie tegen Brazilië gaat vlot over de tongen. “Pfieuw, die aanvallen van jullie in de eerste helft zeg”, blaast Guillaume Loisy, chef sport van Le Figaro. “Ik weet niet of wij daar tegen bestand zullen zijn. Vergeet niet dat wij drie doelpunten geslikt hebben tegen toch wel een matig Argentinië… Dan kunnen jullie er ook drie maken. Onze verdedigers zullen wakker moeten zijn.” Varane - lid van die defensie - kijkt vooral naar Lukaku. “Hij wordt een probleem voor ons, net zoals hij een probleem is voor elke verdediging ter wereld. Hij is fysiek zo sterk, hij weegt zo zwaar door... Maar het is aan ons om het juiste antwoord te bieden, anders komt het niet goed."

Of hoe de Rode Duivels gisteren toch enigszins hun status op dit toernooi 'gepimpt' hebben.