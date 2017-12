Onze huiscolumnist Jan Mulder: "België heeft 70% kans om het WK te winnen" De voetbalredactie

18u00 7 rv Onze columnist Jan Mulder geeft zijn ongezouten mening over de WK-loting WK voetbal Engeland, Tunesië en Panama. Onze Rode Duivels weten eindelijk met wie ze de komende zomer de degens kruisen op het WK voetbal in Rusland. HLN-columnist Jan Mulder gaf bij onze videoman zijn ongezouten mening over die loting.

"De meeste mensen vinden dit een goede loting en ik ben het daar wel mee eens", begint Mulder. "Maar dan bekijk je het natuurlijk op basis van de zwakke tegenstanders. Tunesië en Panama: die twee landen lijken me echt te doen. Als ik er een bitcoin op zou wedden, kies ik natuurlijk voor België en Engeland die het halen in groep G. België moet overigens absoluut niét bang zijn van Engeland. Andersom is dat wel het geval. Engeland heeft bang van België. De Engelsen stellen ook altijd teleur op een groot tornooi en zijn veel zenuwachtiger dan de Belgen."

Het geloof in een triomf op het WK is er bij Mulder absoluut. "België heeft 70% kans om het WK te winnen. Anders doe je de grote klasse van België tekort. Brazilië bijvoorbeeld schat ik wel hoger in, onder meer door hun ervaring. Frankrijk geef ik ook wel veel kans. Maar als ik moet kiezen tussen de persoonlijke klasse van Frankrijk en die van België, kies ik voor België. Leve 70%!"

Mulder ziet wel nog enkele werkpunten in aanloop naar het WK. "De tandem De Bruyne – Hazard werkt nog niet optimaal. Die moet beter afgestemd worden. Dan heeft België echt veel kans om ver te raken." Ook over de al dan niet selectie van Nainggolan liet onze columnist zijn licht schijnen. "Ik zou Nainggolan zeker meenemen. Het lijkt me toch meer een intermenselijke kwestie. Hij wordt totaal niet begrepen door Martinez."