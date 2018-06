Onze chef voetbal woonde de WK-opener bij en vraagt zich af: "Waar is de magie?" Een middagje Luzhniki: er is iets dat niet klopt Stephan Keygnaert

14 juni 2018

23u01 0 WK voetbal Het werd een gemoedelijke middag in Moskou, bij een deugddoend zomerzonnetje. Een beetje muziek, wat gekke mannen in pak, de kreet ‘Russia Russia’, én fantastische goals. Intussen zijn de Saoedi’s allesbehalve briljant aan het WK begonnen. 5-0. Niet getreurd, jongens.

Iets is niet juist. ‘Luzhniki’ loopt stilaan vol voor de openingswedstrijd van het WK, en we vragen ons af: ‘Waar is de magie van de Mundial?’

Het is 17u Moskou-tijd – een uur voor de aftrap van Rusland-Saoedi-Arabië. Ziedaar meteen de fout. In België komen nu volwassenen van hun werk en kinderen van school, en zij zetten de televisie aan. België-Panama wordt maandag ook om 17u gespeeld, België-Tunesië is om 14u.

Helemaal fout. De Wereldbeker, dat is elke voetbalgekke tiener die te midden de examens ’s nachts uit zijn bed sluipt om beneden stiekem de televisie op te zetten – bovenaan de trap leg je een balpen, zodat als vader dan toch iets vermoedt en hij de balpen van de trap schopt, je de tijd hebt om de tv uit te zetten en om achteloos te reageren: “Ik had dorst en kwam iets drinken” – gaat na ál die jaren een belletje rinkelen, papa?

