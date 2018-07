Onze Chef Voetbal voelt weinig voor de troosting: "Dit WK is nú al straffer dan Mexico '86 - ongeacht het resultaat" Stephan Keygnaert in Rusland

14 juli 2018

08u54

Bron: Eigen berichtgeving 0

De troosting. I don't give a damn.

De strijd om het brons is iets voor de Olympische Spelen - waar deelnemen belangrijker is dan winnen.

Na de zege tegen Brazilië - 'Two more to go', tweette Kevin De Bruyne - telde voor de Rode Duivels, fans, en media alleen nog de wereldtitel.

Toen José Mourinho afgelopen seizoen als manager van Manchester United de Europese Supercup verloor van Real Madrid, weigerde hij zijn medaille om de hals te doen.

Tweede of derde zijn: nutteloos, is het.

Het heet dat bij een zege vanmiddag de ploeg beter zou doen dan 'Mexico '86'. Ach wat. Dat is appelen met peren vergelijken. Er ligt meer dan drie decennia tussen - het voetbal vandaag is een andere sport geworden. Dit WK is daarom nú al straffer dan toen - sportief en mediatiek. Ongeacht het resultaat, vanavond.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN