Onze Chef Voetbal over eerste WK-test Rode Duivels: "De 0 houden zou een goed teken zijn" Stephan Keygnaert

02 juni 2018

10u12 0 WK voetbal In oefenwedstrijden voor een groot toernooi kun je veel verliezen - vertrouwen, krediet, rust. Nog voor het vliegtuig goed en wel is vertrokken, kunnen ploeg en natie op die manier al in scepsis baden. Absoluut te vermijden, dus. Vanavond tegen Portugal is de eerste WK-test voor de defensieve bedrijfszekerheid van de Duivels.

"Never a dull moment in Belgian football." (Nooit een saai moment in het Belgisch voetbal.)

Zijn entourage merkte hoe Roberto Martínez zich gistermorgen niet ál te zeer van de wijs liet brengen door 'Matrasgate'. Net zomin de bondscoach tekenen van twijfel toonde bij de felle reactiegolf in het land op de niet-selectie van Radja Nainggolan. Martínez was, volgens getuigen, de afgelopen tien dagen 'focused'. Al zijn aandacht is gericht op 'voetbal' - deze selectie fysiek, tactisch en mentaal voorbereiden op de Wereldbeker.

