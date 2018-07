Onze chef voetbal over achtste finale tegen Japan: "Vanavond 20u Brussel-tijd: falen is geen optie" Stephan Keygnaert in Rusland

02 juli 2018

07u04 0 WK voetbal Na drie weken wil de Russische zaak wel eens danig op de heupen werken. Zonder in detail te treden, maar 't is in hoogst kolerieke toestand dat wij in afwachting zijn van de achtste finale van de Rode Duivels tegen Japan.

Dus, jongens, don't push it.

Er zal geen énkele uitleg zijn voor een eventuele nederlaag tegen het nummer 61 op de FIFA-ranglijst.

De Grot van Rostov - miserabeler zou een afgang niet zijn voor de Gouden Generatie.

Vanavond 20u Brussel-tijd: falen is geen optie.

"De basisploeg staat te trappelen om te spelen", sust Roberto Martínez. "They are ready." De titularissen zijn fit, in het hoofd en in de benen.

Maar goed dat pers en fans deze wedstrijd niet hoeven te spelen. Hoog onderschattingsgevaar. Na dagenlang bakkeleien over wat te doen tegen Engeland, en met de kwartfinale tegen Brazilië in het verschiet, vallen we met z'n allen even in decompressie, niet?

Japan, zeg.

Onze Man in het Japanse kamp hield de voorbije dagen niet op met zijn misprijzende berichtjes in de WhatsApp-groep.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN