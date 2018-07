Onze chef voetbal na historische derde plaats: "België heeft niet willen rekenen in Rusland. Dju, toch. We hadden wereldkampioen kunnen zijn" Stephan Keygnaert in Rusland

14 juli 2018

14 juli 2018

België heeft zes wedstrijden gewonnen op deze Wereldbeker. Da’s begot te gek voor woorden.

Zestien doelpunten gemaakt.

En derde geëindigd.

Fabelachtig.

Dank u, Roberto Martínez en Rode Duivels.

Een paukenslag van het Belgisch filharmonisch orkest, die 1-0, na amper vier minuten. Romelu bediende Chadli op de vleugel, waarna diens precieze assist volgde, en Meunier wiens timing, looplijn en afwerking perfect was.

Vintage de Rode Duivels.

We hadden wereldkampioen kunnen zijn. Dju, toch.

De schorsing van Meunier tegen Frankrijk was een schampschot waar de ploeg die avond niet van herstelde. Chadli had links kunnen blijven staan en Dembélé had nooit zó een non-match kunnen spelen.

Waarom pakte Meunier tegen Tunesië op het eind niet zijn tweede gele kaart?

’t Is het énige verwijt dat kan gemaakt worden – België heeft niet willen rekenen in Rusland.

So be it.

De Duivels controleerden verder. Met een goeie Witsel en Tielemans. Youri zal in Qatar heersen op het middenveld. 'Een kleine Kompany' – flair & persoonlijkheid, en talent.

'De grote Kompany' was prinsheerlijk achterin, deze middag. In een wedstrijd die veel weghad van een kussengevecht op een camping – vrienden die elkaar plagen zonder pijn te willen doen.

Niks intensiteit – er werd zelfs niet getackeld.

Voetballistische onzin.

Op die solo van Hazard na die John Stones in zijn hemd zette.

Op die ge-ni-ale pass van De Bruyne na die Lukaku verprutste – Romelu had er geen zin meer in. Na een uurtje ging-ie naar huis.

Op die verdedigende actie van Alderweireld na die óp de doellijn de gelijkmaker van Dier voorkwam.

Het verval van de Rode Duivels was groot na de rust. België had de bal niet meer.

Finaal deed Eden het licht uit. MVP. Krijgt hij morgenmiddag zo’n lintje opgespeld van de koning?

Moge de Brusselse Markt onze kapitein het grootst mogelijke eerbetoon overmaken.

In Sint-Petersburg eindigde deze middag de facto het waanzinnige WK-avontuur van de Rode Duivels.

’t Was éigenlijk al gedaan afgelopen dinsdag.

En het had moéten gedaan zijn morgenavond in Luzhniki.

'Mexico ’86' kan opgeborgen. Nu zal eerlang 'Rusland 2018' worden bovengehaald.

't Was het WK van Eden Hazard.

Dva vodka, spasiba.