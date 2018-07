Onze chef voetbal geniet van Eden: "Ballon d'Or? Dit is misschien wel de zomer die Hazard katapulteert naar de status van wereldster" Stephan Keygnaert in Rusland

09 juli 2018

Op 17 november 2008 stuurt het persagentschap BELGA volgend bericht de wereld in.

'Middenvelder Eden Hazard (Lille/Fra) is door bondscoach René Vandereycken opgeroepen voor de vriendschappelijke interland van komende woensdag in en tegen Luxemburg (...) De 17-jarige Hazard vervangt in de selectie Stijn De Smet (Cercle Brugge), die een geblokkeerde rug heeft (...) Als hij tegen Luxemburg ook in actie komt, zal hij twee dagen ouder zijn dan Vincent Kompany bij zijn debuut. "Hij verdient deze selectie omdat hij veel talent heeft", vindt Vandereycken.'

Twee dagen nadien valt Hazard in de 69ste minuut in voor Wesley Sonck...

A star is born.

Tien jaar later is hij de wervelende kapitein van de ploeg die Brazilië verslaat in de kwartfinale van het WK in Rusland.

En ligt de wereld aan zijn voeten.

Eden Hazard Ballon d'Or?

