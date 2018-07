Onze Chef Voetbal blikt vooruit: "Laten we nu al toosten op de 47ste verjaardag van Martínez. In de echo's van de Europese titel op Wembley" Stephan Keygnaert in Rusland

16 juli 2018

07u27

Kaliningrad, 27 juni - in weer zo'n veel te drukke perszaal, waar een muffe zweetgeur hangt. De microfoon zweeft boven de hoofden van de journalisten, tot-ie in het bereik komt van NOS-verslaggever Bert Maalderink.

Maalderink heeft een vraag voor onze bondscoach: "Op 13 juli is het uw 45ste verjaardag - waar denkt u die te vieren?" Roberto Martínez grinnikt terwijl hij naar de vertaling in zijn koptelefoon luistert. "Ik hoop in Rusland", luidt zijn antwoord.

Sint-Petersburg, 13 juli. Wij kunnen de jarige bondscoach even buiten de persconferenties spreken en doen hem een voorstel: "De finale van Euro 2020 is op 12 juli op Wembley - als uw nu eens uw 47ste verjaardag zou vieren in Londen..."

Martínez kijkt op, en zijn antwoord is ernstig: "Deal."

