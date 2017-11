Onyekuru barst van het zelfvertrouwen: "Het is tijd om met Nigeria de voetbalwereld te veroveren" Glenn Van Snick

Bron: Aoifootball 0 Photo News WK voetbal Hoewel coach Hein Vanhaezebrouck meer verwacht van het dribbelwonder, speelt Henry Onyekuru een meer dan degelijke eerste seizoenshelft in het Astridpark. Maar niet enkel bij paars-wit, ook bij Nigeria krijgt het 20-jarig talent meer dan eens de handen op elkaar. De 'Super Eagles' plaatsten zich vlot voor het WK, en volgens Henry moeten ze niemand vrezen wanneer ze vrijdag in de trommel gaan.

"Wij zijn de 'Super Eagles' en hoeven van niemand bang te zijn", vertelde Onyekuru aan AOIFootball. "Neen serieus. Als we niet kunnen concurreren met de beste teams ter wereld, zouden we ons in de eerste plaats niet hebben gekwalificeerd voor het WK. Ik kijk er echt naar uit om tegen de allerbeste teams te spelen. Het is tijd om met Nigeria de voetbalwereld te veroveren", windt de flankspeler van Anderlecht er weinig doekjes om.

Onyekuru komt ook nog eens terug op het gegeven dat de Nigeriaanse voetbalbond al voor het WK bonussen wil betalen aan de spelers. "Dat is een lovenswaardig initiatief, maar geld is niet de eerste motivatie voor ons. We zijn gewoon allemaal trots dat we ons land mogen vertegenwoordigen op zo een groot toernooi. Dát en niets anders prikkelt ons om sterk te willen presteren."

