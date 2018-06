Onwaarschijnlijke anticlimax voor Boussoufa en co: Iran wint in blessuretijd dankzij owngoal MDB & LPB

15 juni 2018

18u45 45 Marokko MAR MAR 0 einde 1 IRN IRN Iran WK voetbal Mag het iets meer zijn? Marokko en Iran leken af te stevenen op een troosteloze 0-0, maar in de extra tijd kopte Bouhaddouz de 0-1 in eigen doel. Een bijzonder koude douche voor Marokko en een onverhoopte driepunter voor Iran.

Met volle overgave vatten de ‘Leeuwen van de Atlas’ hun eerste WK in 20 jaar tijd aan. Het gaspedaal werd stevig ingedrukt, alleen werd Marokko niet beloond voor die goede start. De aanwezige fans maalden er niet om en zorgden voor een stevige dosis sfeer, maar dan wel met een zoemend geluid dat bekend in de oren klinkt. De wedergeboorte van de vuvuzela? Wat er ook van zij, Iran kwam beter in de wedstrijd. Met een enorme en onbenutte kans van Sardar Azmoun. Naarmate de wedstrijd vorderde verscheen er steeds meer en meer afval in het spel. Een bloedeloze 0-0 leek in aantocht, maar in het slot kopte Bouhaddouz het leer prompt in eigen doel. Zo eindigt de ongeslagen reeks van 18 wedstrijden vandaag voor Marokko. Enkel Spanje (20) en België (19) blijven het langst ongeslagen.

Tactische analyse

‘Power play’. Daarmee wilde Marokko, dat heel veel inzet toonde, Iran meteen met de rug tegen de muur duwen. Dat lukte aanvankelijk ook, maar vrijwel meteen rees de vraag hoe lang Boussoufa en co dat tempo konden aanhouden. Het vroege doelpunt bleef dan ook nog eens uit. Gaandeweg kwam Iran wat meer in de wedstrijd, ook al loerden de ‘Perzische Prinsen’ toch vooral op de counter. Daarna stapelden de slordigheden zich op. Passes kwamen niet aan en op het moment van de waarheid werd telkens de verkeerde keuze gemaakt. Mehdi Carcela zag het op de bank allemaal met lede ogen aan. Een invalbeurt werd hem niet gegund.

Man van de match: Alireza Beiranvand

Onder het motto in het land der blinden is eenoog koning. Makkelijk was het niet om een man van de match aan te duiden. Werkelijk niemand blonk uit, maar de Iraanse doelman straalde wel rust uit. Beiranvand pakte ook uit met een uitstekende parade op een schot van Ziyech. Een broodnodige redding. Hij zorgde zo mee voor de tweede clean sheet van Iran in de voorbije dertien WK-wedstrijden.

