Ontslagen Japanse bondscoach eist symbolische yen "om zijn eer te herstellen" LPB

24 mei 2018

09u19

WK voetbal Vahid Halilhodzic, die begin april ontslagen werd als bondscoach van Japan, eist van de Japanse voetbalbond (JFA) en zijn voorzitter Kozo Tashima een symbolische yen "om zijn eer te herstellen". Ook wordt een zaak voorbereid voor de FIFA om het ontslag aan te vechten.

"De JFA wil ons niet te woord staan en daarom trekken we naar de rechtbank", legde advocaat Lionel Vincent uit. "We vragen een excuusbrief en een symbolische yen om het imago van Halilhodzic te herstellen. Geld is geen drijfveer, het enige doel van Vahid is eerherstel. Hij voelde de redenen voor zijn ontslag aan als lasterlijk en schadelijk voor zijn imago."

Vincent deelde ook mee dat er een zaak wordt voorbereid om het ontslag van Halilhodzic bij de arbitragecommissie van de FIFA aan te vechten. "De beslissing van de JFA om Halilhodzic te ontslaan is ongeldig omdat het onmogelijk was dat de Japanse voetbalbond de beslissing had goedgekeurd alvorens voorzitter Tashima het besluit wereldkundig maakte. Het gaat om een inbreuk op de regels van de JFA."

De 65-jarige Halilhodzic werd begin april ontslagen door voorzitter Tashima. Die gaf aan dat communicatieproblemen tussen spelers en trainer de oorzaak van het ontslag waren. Halilhodzic, aangesteld in maart 2015, leidde Japan naar zijn zesde WK op rij. Voor de Bosniër zou het zijn tweede Wereldbeker zijn geweest, na een succesvol avontuur met Algerije in 2014. De 'Woestijnvossen' plaatsten zich toen voor de achtste finales - ondanks 2-1verlies in de openingswedstrijd tegen de Rode Duivels - waar de latere wereldkampioen Duitsland pas na verlengingen te sterk bleek. In 2010 leek Halilhodzic met Ivoorkust ook al eens op weg naar het WK, maar ook toen werd hij enkele maanden voordien ontslagen.

Japan is op het WK in Rusland ingedeeld in groep H met Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni). In de achtste finales is België een mogelijke tegenstander.