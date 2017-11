Ontploft er een bom enkele dagen voor loting WK? "Dopingzaak dreigt in Russisch voetbal" Glenn Van Snick

13u10

Bron: ANP 0 ANP WK voetbal Enkele dagen voordat in Moskou wordt geloot voor het WK dreigt het Russische voetbal opgeschrikt te worden door een dopingzaak. De Engelse krant Mail on Sunday meldt vandaag dat de Russische klokkenluider Grigori Rodsjenkov bewijs gaat leveren van dopinggebruik door tal van Russische voetballers. Die informatie zou komen van diens advocaat Jim Walden.

Rodsjenkov, de voormalige baas van het Russische dopinglaboratorium, bracht het dopingschandaal rond de Winterspelen van Sotsji aan het licht. Hij bekende dat tientallen Russische atleten doping kregen. Daarbij hadden agenten van de Russische geheime dienst een actieve rol. Sindsdien is hij ondergedoken in de Verenigde Staten.

"Mijn telefoon staat aan en ik houd mijn e-mails in de gaten'', zei Walden tegen de Mail on Sunday. Rodsjenkov zou bewijzen hebben van de betrokkenheid van voormalig minister Vitali Moetko bij dopingpraktijken. Hij is ook voorzitter van het organisatiecomité van het WK.