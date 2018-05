Ons WK-elftal der kneusjes: deze elf topspelers (plus bankzitters) zijn genegeerd door hun land MG/ODBS

22 mei 2018

22u31 34 WK voetbal Nu bijna alle 32 landen hun definitieve selecties voor het WK hebben gepresenteerd kunnen we ook constateren dat er veel goede voetballers op vakantie kunnen, terwijl ze liever in Rusland waren geweest. Hieronder de elf meest opvallende afwezigen.

Keeper:

Iker Casillas (Spanje)

'San Iker' werd dit seizoen kampioen van Portugal met FC Porto, maar een plekje in de WK-selectie van Spanje leverde hem dat niet meer op. De 37-jarige Casillas verdedigde liefst 167 keer het doel van Spanje, maar na het EK 2016 (waar hij al reserve was achter David de Gea) werd hij niet meer opgeroepen.

Ook deze doelmannen zijn niet geselecteerd: Ralf Fahrmann (Duitsland/Schalke), Stephane Ruffier (Frankrijk/Saint-Etienne), Neto (Brazilië/Valencia)

Verdedigers:

Sergi Roberto (Spanje)

De 26-jarige rechtsback Sergi Roberto speelde dit seizoen liefst 48 wedstrijden voor FC Barcelona in alle competities, waarin hij goed was voor twee doelpunten en acht assists. De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui kiest echter op de rechtsbackpositie voor Dani Carvajal (Real Madrid) en de 22-jarige Álvaro Odriozola van Real Sociedad. Sergi Roberto speelde ondertussen al meer dan 200 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Barcelona, maar kwam tot op heden niet verder dan drie interlands voor Spanje.

Aymeric Laporte (Frankrijk)

Manchester City betaalde op 30 januari van dit jaar liefst 65 miljoen euro aan Athletic Bilbao voor Aymeric Laporte. De Baskische Fransman was daar uitgegroeid tot een van de beste verdedigers in La Liga, maar in de Premier League speelde hij pas negen duels. Ook zijn interlandcarrière komt nog niet van de grond. De centrumverdediger kwam nog niet uit voor de nationale ploeg. Laporte kan er daardoor nog voor kiezen om voor de nationale ploeg van Spanje uit te gaan komen.

Marcos Alonso (Spanje)

Ondanks 14 goals in 81 wedstrijden in twee seizoenen bij Chelsea gaat Marcos Alonso niet mee naar het WK. Bondscoach Lopetegui koos voor Jordi Alba (FC Barcelona) en Nacho Monreal (Arsenal). Wat wellicht meespeelt in die keuze is dat Alonso niet op de sympathie van het Spaanse publiek kan rekenen. Op 2 mei 2011 stapte Alonso namelijk dronken achter het stuur en crashte hij, waarbij een negentienjarig meisje ter plekke overleed. Alonso kreeg een gevangenisstraf van 21 maanden opgelegd, maar kocht dit voor 61.000 euro af. In Spanje heeft nog lang niet iedereen het hem vergeven.

Ook deze verdedigers zijn niet geselecteerd: Nelson Semedo (Portugal/FC Barcelona), Alex Sandro (Brazilië/Juventus), David Luiz (Brazilië/Chelsea), Marc Bartra (Spanje/Betis), Benedikt Höwedes (Duitsland/Schalke).

Middenvelders:

Cesc Fàbregas (Spanje)

Hij was winnaar van het EK 2008, WK 2010 en EK 2012, maar daar lijkt het bij te blijven voor Cesc Fàbregas. De 31-jarige middenvelder van Chelsea werd na het EK 2016, waarin Spanje in de achtste finale werd uitgeschakeld door Italië, niet meer opgeroepen voor het nationale team. Fàbregas scoorde 15 keer in 110 interlands voor Spanje. Dit seizoen was hij nog goed voor drie goals en negen assists in liefst 49 optredens voor Chelsea.

Radja Nainggolan (België)

Toen Radja Nainggolan maandagmiddag de definitieve WK-selectie van België zag wist hij genoeg: zijn interlandcarrière zit erop. "Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan mijn internationale carrière. Ik heb er altijd alles aan gedaan om er bij te zijn en België te vertegenwoordigen. Spijtig genoeg is ECHT zijn niet goed voor SOMMIGE," liet hij direct daarna weten op Instagram. Een grote verrassing kon het nieuws echter niet zijn, want Nainggolan heeft al lange tijd problemen met bondscoach Roberto Martínez, die de dertigjarige middenvelder meerdere malen een gebrek aan professionaliteit verweet.

Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan men internationale carriere... ik heb er altijd alles aangedaan om er bij te zijn en belgie te vertegenwoordigen 🇧🇪... spijtig genoeg is ECHT zijn niet goed voor SOMMIGE... En vanaf vandaag zal ik de eerste supporter zijn.... Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale... ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione 🇧🇪 Essere se stessi a volte puó dare fastidio... Da oggi saró il primo tifoso... Very reluctantly my international career comes to an end...I've always done everthing I could to represent my country🇧🇪 Being yourself can be bothering ...From this day on I will be the first fan... 54.4k Likes, 3,021 Comments - Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) on Instagram: "Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan men internationale carriere... ik heb er altijd..."

Jack Wilshere (Engeland)

8, 7, 49, 0, 33, 35, 22, 3, 2, 38. Het is het aantal wedstrijden dat Jack Wilshere (26) de afgelopen tien seizoenen speelde voor Arsenal. De linksbenige middenvelder kampt al zijn hele loopbaan met vervelende blessures. Na een verhuurperiode aan Bournemouth knokte Wilshere zich dit seizoen echter knap terug in de basis bij Arsenal, maar een plekje in de WK-selectie van Gareth Southgate leverde hem dit niet op.

Jack Wilshere on Twitter Think its about time I had my say... It goes without saying that I'm naturally incredibly disappointed to have been left out of the England squad for the World Cup. I've felt fit, sharp and strong all season and believe I should be in the squad!

Mario Götze (Duitsland)

Mario Götze besliste op 13 juni 2014 de WK-finale tussen Duitsland en Argentinië, maar wist al snel daarna dat het waarschijnlijk nooit meer mooier ging worden in zijn carrière. "Het was een fantastisch moment, maar ik draag dat doelpunt altijd met me mee. Ik wist al snel dat het onmogelijk zou zijn om dat ooit nog eens te overtreffen", zei Götze later. De dartele middenvelder kon bij Bayern München nooit helemaal overtuigen en keerde in juni 2016 terug naar Borussia Dortmund. Vanwege een zeldzame stofwisselingsziekte is hij echter blessuregevoelig, waardoor Joachim Löw heeft besloten hem niet mee te nemen naar Rusland.

Ook deze middenvelders zijn niet geselecteerd: Adrien Rabiot (Frankrijk/PSG), Javi Martinez (Spanje/Bayern München), Fabinho (Brazilië/Monaco), Anthony Martial (Frankrijk/Manchester United), Kingsley Coman (Frankrijk/Bayern München), Suso (Spanje/AC Milan), Jose Callejon (Spanje/Napoli), Angel Correa (Argentinië/Atlético Madrid)

Aanvallers:

Mauro Icardi (Argentinië)

107 keer scoren in 182 wedstrijden voor Inter en op jonge leeftijd al twee titels van topschutter in de Serie A op je naam hebben staan, maar niet worden opgeroepen voor de nationale ploeg van Argentinië. De 25-jarige Mauro Icardi beleefde opnieuw een uitstekend seizoen, maar het WK gaat aan zijn neus voorbij. Icardi speelde tot op heden slechts vier interlands. Zijn debuut maakte hij al in 2013. Daarna moest Icardi bijna vier jaar wachten op zijn volgende interlands, maar in drie WK-kwalificatieduels kwam hij niet tot scoren. Jorge Sampaoli vertrouwt tijdens het WK op Gonzalo Higuaín,Sergio Agüero en Paulo Dybala om de goals te maken. Of speelt er meer?

Karim Benzema (Frankrijk)

Karim Benzema kan zaterdagavond voor de vierde keer in vijf jaar tijd de Champions League winnen met Real Madrid, maar zijn interlandcarrière is al jaren een gesloten boek. Zijn laatste wedstrijd voor Les Bleus dateert alweer van 10 augustus 2015, maar de sekstape-affaire met Mathieu Valbuena gooide roeit in het eten voor zijn interlandloopbaan. Benzema werd na drie lange en onzekere jaren onschuldig bewezen in de zaak, maar een terugkeer in de nationale ploeg lijkt voorlopig niet aan de orde.

Nani (Portugal)

Portugal veroverde twee jaar geleden tot verbazing van vriend en vijand de Europese titel in Frankrijk, door het gastland in de finale met 1-0 te verslaan. Nani was op dat EK goed voor drie goals en twee assists, maar de 31-jarige vleugelaanvaller zal op het WK in Rusland niet meer van de partij zal. De 112-voudig international (23 goals en 24 assists) werd na de Confederations Cup van vorig jaar niet meer opgeroepen door bondscoach Fernando Santos.

Ook deze aanvallers zijn niet geselecteerd: Alvaro Morata (Spanja/Chelsea), Alexandre Lacazette (Frankrijk/Arsenal)