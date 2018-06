Ons rapport: deze twee Duivels waren de uitblinkers, deel ook zelf punten uit Niels Poissonnier

28 juni 2018

22u46 20 WK voetbal Een eigenaardige match was het zeker, maar ook nu namen we elke speler met een vergrootglas onder de loep. Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Duivel punten!

THIBAUT COURTOIS: 6

Begon onorthodox als gelegenheidsaanvoerder, met enkele twijfelachtige tussenkomsten. Toonde na rust nogmaals zijn klasse, oog in oog met Rashford.

LEANDER DENDONCKER: 6

Puik WK-debuut. Schoof een paar keer goed in met de bal aan de voet. Zijn crosspasses waren daarentegen niet altijd even zuiver. Liet Rashford ook eens ontsnappen.

DEDRYCK BOYATA: 5

Schuwde elk risico. Trapte bij het minste twijfel de bal buiten en liet de opbouw aan anderen over. Verhuisde na de inbreng van Kompany achterin wat naar links.

THOMAS VERMAELEN: 6

Goed dat hij terug is. Deed wedstrijdritme op met het oog op Japan, zonder daarbij voluit te moeten gaan. Beperkte zich voornamelijk tot breedtepasses naar Boyata.

NACER CHADLI: 6

Degelijke partij. Switchte af en toe van flank met Hazard, maar maalde hoe dan ook zijn kilometers af. Eén minpunt: toonde zich regelmatig slordig in zijn passing.

THORGAN HAZARD: 6

Liet zich pas na de 0-1 van Januzaj echt zien, met een paar versnellingen en acties. Vond het juiste evenwicht tussen meeverdedigen en omschakelen. Een interessante back-up.

MAROUANE FELLAINI: 6

Matchwinnaar. Stak in minuut 83 zijn been uit op een schot van Welbeck en voorkwam zo de gelijkmaker. Speelde voorts tegen zijn nature op de positie van Eden Hazard.

MOUSSA DEMBÉLÉ: 6

Kreeg nog eens zijn kans op de positie van Witsel. Was andermaal moeilijk van de bal te zetten en kantelde geregeld het spel. Had vooral een defensieve taak naast Tielemans.

YOURI TIELEMANS: 7

Toonde al snel zijn intenties, toen hij vanop 25 meter naar doel knalde. Was lange tijd de bedrijvigste op het middenveld. Nam in al zijn enthousiasme geel. Zonder erg.

ADNAN JANUZAJ: 7

Auteur van een wereldgoal. Krulde met zijn heerlijke linker het leer enig mooi in de verste hoek. Kreeg daarvoor na afloop een knuffel van Henry en een trofee.

MICHY BATSHUAYI: 5

Zag na tien minuten al een bal gered op de lijn. Kon voorts weinig overtuigen. Zette weliswaar druk, maar niet voluit. Verloor ook een pak duels en ballen.

INVALLERS

VINCENT KOMPANY (75’): 6

Een hoopgevend kwartiertje, centraal in de defensie. Zijn ervaring, charisma en talent zal straks van pas komen als we op 15 juli in de finale willen staan.

DRIES MERTENS (86’) X

Verving in de slotminuten matchwinnaar Adnan Januzaj. Kwam nog dicht bij de 0-2.