Ongeziene vuurkracht bij Albiceleste, 'Viking Clap' en Nigeriaanse kometen: Wat u moet weten over de vier landen in groep D

09 juni 2018

07u00 0 WK voetbal We zijn nog 5 dagen verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de 32 landen die straks in Rusland om eeuwige voetbalroem strijden. Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten. Vandaag: groep D!

Argentinië

Beste resultaat: Winnaar in 1978 en 1986 Aantal WK-deelnames: 17de deelname

1. Sterspeler: Lionel Messi

Hoeft weinig introductie. De ster van Barcelona wacht echter nog steeds op zijn eerste triomf op een groot toernooi met de Albiceleste. Ervaring met tweede plaatsen heeft Messi alleszins genoeg. Hij moest drie keer op de Copa América (2007, 2015, 2016) en ook op het WK van 2014 tevreden zijn met de zilveren medaille.

2. Bondscoach: Jorge Sampaoli

De redder van het vaderland. Don Sampa kwam vier wedstrijden voor het einde van de kwalificatiecampagne over van Sevilla en voorkwam alsnog een niet-kwalificatie voor de eindronde in Rusland. In 2015 veroverde hij met Chili al de Copa América, na een finale tegen... Argentinië.

3. Wat u moet weten: Voorhoede van wereldklasse

Geen land dat met grotere namen in de aanvalslinie naar Rusland zal trekken. Messi, Dybala, Higuain, Agüero en Di Maria waren samen al goed voor 118 doelpunten bij de nationale ploeg. Mauro Icardi mocht zelfs thuisblijven. Ook op dit WK rekent het Argentijnse volk op hun torinstinct om de derde wereldtitel binnen te halen.

4. Wat u mag weten:

Argentinië won al 42 WK-wedstrijden. Alleen Brazilië (70), Duitsland (66) en Italië (45) doen beter. Met andere woorden: Argentinië kan straks, door het ontbreken van Buffon en maats, in de top 3 belanden.

Kroatië

Beste resultaat: Derde plaats in 1998 Aantal WK-deelnames: Vijfde deelname

1. Sterspeler: Luka Modric

Spelverdeler bij zowel Real Madrid als de Kroatische nationale ploeg. Modric stak zopas nog zijn vierde Champions League op zak en hoopt op zijn derde Wereldbeker voor het eerst de poules te overleven. De onbetwiste kapitein en leider van de Kroaten.

2. Bondscoach: Zlatko Dalic

De gok van de Kroatische voetbalbond. Werd 48 uur voor de laatste, cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne aangesteld. Dalic won en plaatste zich met Kroatië via de barrages alsnog voor het WK. Was voordien zeven jaar actief in de woestijn bij Al-Faisaly, Al-Hilal en Al-Ain.

3.Wat u moet weten: Uitgebalanceerd elftal

Dat de Kroaten een te duchten tegenstander zijn, is te merken aan de vele kwaliteit in elke linie. Subasic, Vrsaljko, Lovren, Rakitic, Kovacic, Perisic en Mandzukic zijn allen gevestigde waarden bij een topclub. Ook op de reservebank is er voldoende kwaliteit aanwezig. De tegenstand in groep D is gewaarschuwd.

4. Wat u mag weten: Na 14 jaar zonder recordinternational

Het begin van een nieuw tijdperk. Kroatië trekt voor het eerst sinds het EK van 2004 naar een groot toernooi zonder Darijo Srna. De rechtsachter maakte in 2002 zijn debuut en was al die tijd een vaste pion. Hij verzamelde maar liefst 134 caps en schopte het tot aanvoerder. Zijn ervaring zal op dit WK zeker en vast gemist worden.

IJSLAND

Beste resultaat: / Aantal WK-deelnames: Eerste deelname

1. Sterspeler: Gylfi Sigurdsson

Al zes jaar lang een vaste waarde in de Premier League. Zowel bij Tottenham, Swansea als Everton maakte Sigurdsson zijn minuten en pikte hij geregeld zijn doelpuntje mee. Ook bij de nationale ploeg is de aanvallende middenvelder een sleutelspeler. Hij zorgde voor een knappe goal en assist tegen Kosovo, die IJsland mathematische zekerheid bezorgden over deelname aan hun allereerste WK.

2. Bondscoach: Heimir Hallgrimsson

De 50-jarige Hallgrimsson is stilaan een nationale held in IJsland. Na de historische eerste deelname aan het EK in 2016, loodste hij zijn team nu ook voor het eerst naar de eindronde van een Wereldbeker. Hij is tevens een trouwe hond van het IJslandse nationale elftal. Van 2011 tot 2013 was hij assistent-coach, nu heeft hij al vijf jaar zelf de touwtjes in handen.

3. Wat u moet weten: Recordbrekers met Belgisch verleden

Een rijke WK-geschiedenis hebben de IJslanders (nog) niet, maar de recordinternational en topschutter van het land zijn wel twee oude bekenden. Runar Kristinsson, voormalig speler en coach van Lokeren, verzamelde het meeste caps (104). Eidur Gudjohnsen, ex-Cercle en Club Brugge, trof 26 keer raak en voert daarmee de stand aan.

4. Wat u mag weten: Europees getint

Van Engeland over Bulgarije tot Rusland. In haast elke Europese competitie is er wel een IJslander actief die de definitieve WK-selectie heeft gehaald. De 23 spelers komen in maar liefst 14 verschillende Europese landen uit. Onder hen ook één "Belg": Ari Skulason van Lokeren.

NIGERIA

Beste resultaat: Achtste finale in 1994, 1998 en 2014 Aantal WK-deelnames: Zesde deelname

1. Sterspeler: Wilfred Ndidi

De ruwe diamant die drie jaar geleden in Genk arriveerde, is net als in Limburg uitgegroeid tot een onmisbare schakel bij Leicester City en het Nigeriaans elftal. De 21-jarige Ndidi verzamelde tot nu toe 16 caps en speelt in Rusland zijn eerste grote toernooi met de nationale ploeg.

2. Bondscoach: Gernot Rohr

De 63-jarige Duitser staat sinds 2016 aan het hoofd van Nigeria en gaf het land haar trots terug door, na de gemiste kwalificatie voor de Africa Cup van 2017, zich te plaatsen voor het WK. Rohr heeft al heel wat ervaring op Afrikaanse bodem. Sinds 2009 was hij ook bondscoach bij Gabon, Niger en Burkina Faso.

3. Wat u moet weten: Explosiviteit voorin

Eén belangrijke eigenschap typeert de aanvallers van Nigeria: snelheid. Moses, Musa, Iheanacho, Iwobi en Ighalo zijn spelers die met een versnelling meteen gevaar kunnen creëren. Normaal gezien zou ook Moses Simon zijn plaats hebben in dit rijtje, maar de winger van AA Gent moest geblesseerd afhaken.

4. Wat u mag weten: (bijna) altijd op de afspraak

Nigeria wist zich als eerste Afrikaans land te plaatsen voor het WK. Bovendien zijn ze de laatste decennia het meest constante land van het continent als op het Wereldbekers aankomt. Sinds hun debuut in 1994 misten de Super Eagles amper één editie, in 2006. Geen enkel Afrikaans land doet beter.

