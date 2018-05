Ongezien gebaar van solidariteit: WK-tegenstrevers sturen FIFA brief om dopingschorsing op te heffen Mark Caldenhoven

22 mei 2018

11u08

Bron: AD 0 WK voetbal Mile Jedinak (Australië), Simon Kjaer (Denemarken) en doelman Hugo Lloris (Frankrijk) hebben hun handtekening gezet onder een brief, waarin ze vragen de maandenlange schorsing van Paolo Guerrero op te heffen. De internationale spelersvakbond FIFPro diende al eerder een soortgelijk verzoek in bij de wereldvoetbalbond.

Guerrero testte vorig jaar na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië in Buenos Aires positief op cocaïne, naar eigen zeggen door het drinken van besmette thee. Hij werd aanvankelijk voor één jaar geschorst, maar na een lange beroepszaak ging daar eerder dit jaar zes maanden van af. Guerrero maakte om die reden onlangs zijn rentree bij Flamengo, zijn Braziliaanse club.

Maar antidopingbureau WADA was het niet eens met de halvering van de schorsing en ging met succes in beroep bij het CAS. Het internationaal sporttribunaal CAS besloot de eerste schorsing te handhaven. Guerrero mist zodoende alsnog het WK, waarvoor Peru zich voor het eerst sinds 36 jaar weer kwalificeerde.

Oneerlijk

Guerrero, de voetbalbond van Peru, president Martin Vizcarra van het Zuid-Amerikaanse land, de FIFPro en nu dus aanvoerders van de WK-tegenstanders vinden de straf voor de oud-speler van onder meer Bayern München en HSV 'buitenproportioneel en oneerlijk'. Vandaag zit Guerrero met bondsvoorzitter Edwin Oviedo in Zürich om de tafel met FIFA-baas Gianni Infantino.

Inmiddels heeft bondscoach Ricardo Gareca allang zijn voorlopige WK-selectie bekend gemaakt. Op de lijst van 24 spelers is geen plaats ingeruimd voor Guerrero. "Paolo is een geweldige voetballer, een idool'', zei Gareca. "Maar het leven gaat door en wij moeten ons land zo goed mogelijk vertegenwoordigen in Rusland."

Meer over Guerrero

sport

sportdiscipline

voetbal

sportorganisatie