Ondanks talent cijfert Kevin De Bruyne zich weg: spelverdeler in de anonimiteit Niels Poissonnier

02 juli 2018

08u49 0 WK voetbal Il faut le faire. Zoveel talent hebben en je toch wíllen wegcijferen. Kevin De Bruyne: spelverdeler in de anonimiteit. Het doel heiligt zijn rol.

Was het u al opgevallen?

Het WK is tweeënhalve week ver - Messi en Cristiano zijn intussen alweer weg uit Rusland - en er is haast nog met geen woord gerept over Kevin De Bruyne. De metronoom van Manchester City. De chouchou van Pep Guardiola. Hij die in Engeland week na week in 'Match of the Day' aan bod komt en daar bedolven wordt onder superlatieven, staat dezer weken in de schaduw van Eden, Romelu & Dries. Er is - ondanks die drie zeges - zelfs al meer gesproken over Courtois dan over De Bruyne... Ach, 't is niet dat de spelverdeler er zich aan ergert.

