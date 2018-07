Om je te bescheuren: Belgische fans in Rusland komen met héérlijk lied over Neymar Redactie

07 juli 2018

13u03

Bron: VTM Nieuws 0

Je kan niet zeggen dat ze niet inventief zijn, onze fans in Rusland. Na de fantastische zege tegen Brazilië kreeg Michiel Ameloot van VTM NIEUWS een horde supporters bij zich en die pakten uit met een lied over Neymar. Niet 'Neymar ciao', wel iets veel origineler dat geïnspireerd was op 'To Brazil' van de Vengaboys.