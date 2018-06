Oefenwedstrijden: Oostenrijk stunt tegen wereldkampioen Duitsland - IJsland verliest tegen Noorwegen -Neymar speelt morgen één helft Redactie

02 juni 2018

20u28

Bron: Belga 0 WK voetbal Oostenrijk heeft verrassend gewonnen van wereldkampioen Duitsland. Het werd 2-1. Mesut Özil zette de Manschafft vroeg op voorsprong, maar de thuisploeg ging erop en erover.

Geen al te grote verrassingen in het elftal van de Duitse bondscoach Joachim Löw. Manuel Neuer maakte zijn comback bij de nationale ploeg. Löw had daarnaast ook een basisplaats in petto voor de 29-jarige Freiburg-spits Nils Petersen, die nog nooit voor de Mannschaft speelde. Bij Oostenrijk - dat niet naar het WK gaat - waren David Alaba (Bayern München) en Marko Arnautovic (West Ham United) de bekendste namen. Opvallend: door hevige regenval werd de match meer dan anderhalf uur uitgesteld.

Dat de match later begon dan gepland kon de Duitsers niet deren. Na knullig uitverdedigen van Oostenrijk kwam de bal bij Mesut Özil, die het leer naast de Oostenrijkse keeper Siebenhandl binnenkrulde. Een droomstart voor de Mannschaft, dat na amper tien minuten op voorsprong kwam. De thuisploeg reageerde en had enkele kansen, maar doelman Manuel Neuer – die zijn rentree maakte – zat er altijd goed bij en kwam nooit echt in gevaar. Een kwartier na de openingstreffer had Toni Kroos de 0-2 aan de voet, maar de middenvelder van Real Madrid stuitte op Siebenhandl, die uitpakte met een prima parade. Ondanks hun voorsprong konden de Duitsers niet overtuigen in de eerste helft. De spelers gingen met een 0-1 tussenstand rusten.

Feest in Klagenfurt

Hoe flitsend de Duitsland de eerste helft begon, zo sterk kwamen de Oostenrijkers uit de kleedkamer. David Alaba gaf meteen een eerste waarschuwing aan de Mannschaft. De linksback van Bayern München trapte net over doel. Maar in de 53ste minuut was het prijs voor de thuisploeg. Alaba met de corner, bij Duitsland waren ze Hinteregger vergeten die de bal aan de tweede paal binnen poeierde. Knappe goal van de Augsburg-speler.

Het ging van kwaad naar erger voor de mannen van Joachim Löw. Na de aansluitingstreffer nam Oostenrijk de bovenhand. Alessandro Schöpf rondde op twintig minuten van het einde een mooie aanval zuiver af. Neuer voor de tweede keer geklopt in zijn wederoptreden. Er was een stunt in de maak, het feest barstte los in Klagenfurt. De Mannschaft kon in het laatste kwartier geen vuist meer maken en Oostenrijk mocht zegevieren. Moet bondscoach Joachim Löw zich zorgen maken?

IJsland verliest van Noorwegen in oefenduel op weg naar Rusland

IJsland heeft in Reykjavik z'n eerste oefeninterland op weg naar Rusland verloren. De WK-gangers ging met 2-3 de boot in tegen Noorwegen, dat zich niet kon plaatsen voor het WK.

Johnsen bracht de bezoekers na een kwartier op voorsprong, waarna Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) op het halfuur vanop de stip gelijkmaakte. Twintig minuten voor tijd zorgde Sigurdsson voor de 2-1, maar Noorwegen kon de rug nog rechten en de overwinning naar zich toetrekken via doelpunten van King en Sorloth in de laatste tien mintuen.

Bij IJsland stond naast Finnbogason ook Birkir Bjarnason (ex-Standard) aan de aftrap. Ari Skulason (Lokeren) en Sverrir Ingason (ex-Lokeren) mochten invallen na rust. Bij Noorwegen stond Sander Berge (Racing Genk) enkel de eerste helft tussen de lijnen. Sigurd Rosted (AA Gent) bleef op de bank.

Opvallend: de coach van de bezoekers, de Zweed Lars Lagerbäck, was de man die IJsland twee jaar geleden voor het eerst naar een groot toernooi (het EK in Frankrijk) leidde.

Het WK in Rusland is ook het eerste WK waar IJsland aan zal deelnemen. In groep D treffen ze eerst Argentinië op 16 juni, vervolgens Nigeria op 22 juni en tot slot Kroatië op 26 juni.

Neymar maakt comeback in tweede helft tegen Kroatië

Neymar zal morgen in Liverpool niet starten in de oefeninterland tussen Brazilië en Kroatië, maar wel invallen in de tweede helft. Dat heeft de Braziliaanse bondscoach Tite aan de vooravond van de wedstrijd bekendgemaakt. De aanvaller liep eind februari een breukje op in zijn voet en timmert sindsdien aan zijn terugkeer.

"Neymar begint op de bank want zijn revalidatieproces is nog aan de gang", verduidelijkte de bondscoach. "Hij zal in de tweede helft voetballen. Het wordt een test voor de hele ploeg."

De gezondheidstoestand van Neymar houdt Brazilië al maanden in de ban, want het goudhaantje van Paris Saint-Germain vormt de onbetwiste speerpunt van de Seleção. De Braziliaanse bond liet eerder weten ervan uit te gaan dat Neymar de eerste WK-wedstrijd, op 17 juni, tegen Zwitserland haalt. Nadien treffen de Brazilianen nog Costa Rica (22/06) en Servië (27/06).

Scandinavische derby eindigt in scoreloos gelijkspel

De oefeninterland tussen Zweden en Denemarken heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Solna eindigde na een zoutloze partij op 0-0. De twee teams hielden elkaar de hele match in de tang. Na de pauze wisselden Zweden en Denemarken veelvuldig, maar dat veranderde het spelbeeld niet. Waasland-Beveren-aanvaller Isaac Kiese Thelin viel bij Zweden na 65 minuten in, maar ook hij kon de opening niet forceren.

Beide Scandinavische landen konden zich plaatsen voor het WK. Zweden moet in Rusland aan de bak tegen Zuid-Korea (18/06), titelverdediger Duitsland (23/06) en Mexico (27/06). Denemarken treft Peru (16/06), Australië (21/06) en Frankrijk (26/06).

