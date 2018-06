Oefenwedstrijden: Neuer ziet rentree anderhalf uur uitgesteld - Neymar speelt morgen één helft tegen Kroatië Redactie

02 juni 2018

20u28

Bron: Belga 0

Oostenrijk-Duitsland meer dan anderhalf uur uitgesteld

De aftrap van de oefeninterland tussen Oostenrijk en Duitsland is uitgesteld naar 19u40. De partij in Klagenfurt moest normaal om 18u beginnen, maar kon door hevige regenval en onweer niet van start gaan.

Bij Duitsland zijn alle ogen gericht op Manuel Neuer. De 32-jarige doelman miste vrijwel het hele seizoen met een voetblessure, maar stond nu voor het eerst opnieuw tussen de palen. De oefeninterland tegen Oostenrijk is een erg belangrijke test voor het sluitstuk van Bayern München. Bondscoach Joachim Löw moet op 4 juni immers zijn definitieve selectie bekendmaken en verklaarde eerder alleen een topfitte Neuer mee te nemen naar Rusland.

Löw heeft daarnaast ook een basisplaats in petto voor de 29-jarige Freiburg-spits Nils Petersen, die nog nooit voor de Mannschaft speelde. Duitsland gaat in Rusland voor een tweede wereldtitel op rij. De Mannschaft treft in de groepsfase Mexico (17/06), Zweden (23/06) en Zuid-Korea (27/06). Oostenrijk kon zich niet plaatsen voor de eindronde.

Neymar maakt comeback in tweede helft tegen Kroatië

Neymar zal morgen in Liverpool niet starten in de oefeninterland tussen Brazilië en Kroatië, maar wel invallen in de tweede helft. Dat heeft de Braziliaanse bondscoach Tite aan de vooravond van de wedstrijd bekendgemaakt. De aanvaller liep eind februari een breukje op in zijn voet en timmert sindsdien aan zijn terugkeer.

"Neymar begint op de bank want zijn revalidatieproces is nog aan de gang", verduidelijkte de bondscoach. "Hij zal in de tweede helft voetballen. Het wordt een test voor de hele ploeg."

De gezondheidstoestand van Neymar houdt Brazilië al maanden in de ban, want het goudhaantje van Paris Saint-Germain vormt de onbetwiste speerpunt van de Seleção. De Braziliaanse bond liet eerder weten ervan uit te gaan dat Neymar de eerste WK-wedstrijd, op 17 juni, tegen Zwitserland haalt. Nadien treffen de Brazilianen nog Costa Rica (22/06) en Servië (27/06).