Oefenwedstrijden: Mexico imponeert, Costa Rica tankt vertrouwen, 'cocaïnespits' slaat toe voor Peru DMM

03 juni 2018

21u14 1

'Cocaïne-spits' loodst Peru voorbij Saoedi-Arabië

Peru heeft een oefeninterland ter voorbereiding op het WK in Rusland ruim gewonnen tegen Saoedi-Arabië. Het duel tussen beide WK-gangers in Sankt Gallen eindigde op 3-0.

André Carrillo zette Peru op voorsprong, en Paolo Guerrero verdubbelde even voor rust. Die laatste tekende na de pauze voor de derde Peruaanse treffer. Met twee doelpunten toonde Guerrero dus zijn waarde voor Peru. Opvallend, omdat de aanvaller aanvankelijk niet aan het WK mocht deelnemen door een dopingschorsing. Guerrero testte positief op benzoylecgonine, een stimulerend middel dat in cocaïne wordt verwerkt. Enkele dagen geleden kreeg hij na een lange rechtsgang alsnog groen licht om naar Rusland af te zakken.

Zowel Saoedi-Arabië als Peru plaatsten zich voor de eindronde. De Saoedi's spelen op 14 juni de openingswedstrijd tegen organisator Rusland. Nadien volgen wedstrijden tegen Uruguay (20/06) en Egypte (25/06). Voor Peru is het het eerste WK in 36 jaar. De Zuid-Amerikanen nemen het op tegen Denemarken (16/06), Frankrijk (21/06) en Australië (26/06).

Costa Rica boekt overtuigende zege tegen Noord-Ierland

Costa Rica heeft vertrouwen opgedaan voor het WK in Rusland. Het versloeg in hoofdstad San José Noord-Ierland in een met 3-0.

Johan Venegas opende op het halfuur de score. Joel Campbell besliste net na de pauze de wedstrijd met de 2-0. Francisco Calvo zette halverwege de tweede helft de 3-0-eindstand op het bord. Oscar Duarte (ex-Club Brugge) startte bij Costa Rica in de basis en werd halfweg naar de kant gehaald. Zijn ploegmaats Randall Azofeifa en Bryan Ruiz (beiden ex-AA Gent) bleven op de bank.

Costa Rica opent het WK met een duel tegen Servië (17/06). Nadien volgen nog wedstrijden tegen Brazilië (22/06) en Zwitserland (27/06). Noord-Ierland is in Rusland niet van de partij. Het eindigde in zijn kwalificatiepoule op de tweede plaats achter Duitsland en botste in de barrages op Zwitserland.

Mexico imponeert, maar wint 'slechts' met het kleinste verschil

Voor Mexico mag het WK zo stilaan beginnen. 'El Tri' won zijn voorlaatste oefenmatch in de aanloop naar het WK met het kleinste verschil van Schotland. Giovani Dos Santos tekende in het eerste kwartier voor de enige goal.

Twaalf minuten had Mexico nodig in het eigen Aztkenstadion in Mexico Stad. Dos Santos kreeg na veel vijven en zessen te veel ruimte van de Schotse verdedigers. De ex-speler van Barcelona aarzelde niet en prikte makkelijk binnen.

Daar bleef het overigens niet bij, want Mexico had eigenlijk de hele wedstrijd het betere van het spel. De thuisploeg domineerde tegen een mak Schotland, maar meer doelpunten scoren lukte niet. Hirving Lozano zag een poging op de lat stranden, terwijl een ander doelpunt voor buitenspel werd afgekeurd.

Standard-doelman Guillermo Ochoa keepte de hele wedstrijd bij de Mexicanen. Hij is nog steeds de nummer een van bondscoach Juan Carlos Osorio. Mexico start op 17 juni aan zijn WK met een duel in de groepsfase tegen wereldkampioen Duitsland.

In Case You Missed It: Gio Dos Santos goal to give Mexico the 1-0 lead and victory #NadaNosDetiene pic.twitter.com/fDJkwq5oZi #NadaNosDetiene🇲🇽(@ eltri_united) link

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Peru

Mexico

Rusland

sportevenement