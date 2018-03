Oefenen richting WK: Invaller Benavente wint met Peru van Kroatië - Zuid-Korea onderuit in Noord-Ierland MDB/LPB

24 maart 2018

17u38

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 10

Zuid-Korea onderuit in Noord-Ierland

WK-ganger Zuid-Korea is er niet in geslaagd te winnen van Noord-Ierland. De Aziaten gingen vanmiddag in een oefeninterland in Belfast met 2-1 onderuit. Zuid-Korea kwam wel snel op voorsprong door een doelpunt van Kwon Chang-hoon. Na een vrije trap werkte Kim Min-jae de bal halfweg de eerste helft achter zijn eigen doelman: 1-1. Paul Smyth scoorde in de slotfase de winnende treffer. Op het WK is Zuid-Korea ingedeeld in een groep met wereldkampioen Duitsland, Mexico en Zweden.

Invaller Benavente wint met Peru, Mexico ruim langs IJsland

Kroatië heeft in het Amerikaanse Miami verrassend een oefeninterland met 2-0 verloren van Peru, komende zomer voor de vijfde keer aan de slag op het WK. André Carrillo opende na 11 minuten de score voor de Peruanen, Edison Flores zette vlak na rust de eindstand op het bord. Bij Peru kwam Charleroi-middenvelder Cristian Benavente na 64 minuten van de bank. Aan de overzijde moesten Standard-spits Duje Cop en AA Gent-doelman Lovre Kalinic de hele wedstrijd van aan de zijlijn toekijken. Ivan Perisic (Inter, ex-Club Brugge en -Roeselare) verscheen aan de aftrap bij de Kroaten.

In Santa Clara ondervond Mexico dan weer weinig moeite met WK-debutant IJsland, die een 3-0-nederlaag om de oren kreeg na treffers van Marc Fabian en Miguel Layun (2). Bij Mexico zaten Porto-huurling Omar Govea (Moeskroen) en Standard-doelman Guillermo Ochoa op de bank. Bij IJsland verscheen Ari Skulason (Lokeren) aan de aftrap, Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem) startte op de bank. Eind vorig jaar kwamen de Rode Duivels in een oefeninterland niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen de Mexicanen, traditioneel een vaste klant op WK-eindrondes. IJsland wordt dan weer een tegenstander in de nieuwe Nations League.

Dinsdag neemt Peru het op tegen IJsland en staat Mexico tegenover Kroatië.

Duitsland en Spanje in evenwicht

Duitsland versus Spanje. Ofwel het duel van de laatste wereldkampioen. En of het een onderhoudende oefenpot werd. Na de schitterende assist van Andres Iniesta was het ook genieten van de treffer van Thomas Müller. Het eindresultaat: 1-1.

To beat #DeGea you need to produce stunner like this #muller #GER #ESP

De supporters in de uitverkochte Esprit Arena in Düsseldorf hadden nog maar net hun zitje ingenomen wanneer Andres Iniesta met een streel aan de bal uitpakte. De middenvelder van Barcelona legde het leer meesterlijk in de rug van de Duitse defensie waarop Rodrigo de bal over Ter Stegen lepelde. We waren dan nog maar zes minuten ver.

Iets na het halfuur was het Thomas Müller die met een vleugje magie op de proppen kwam. Vanuit stand knalde de spits het leer binnenkant voet enig mooi voorbij David De Gea. Haast de enige manier waarop je de Spaanse doelman kon kloppen. Meteen na de rust haalde De Gea een plaatsbal van Draxler schitterend uit zijn bovenhoek. Na een enorme kans van Isco deed hij hetzelfde met een grondscherend schot van Gündogan. Het spel ging goed op en neer en Duitsland was nog dicht bij de 2-1. Hummels likte met zijn kopbal echter de bovenkant van de lat.

Cristiano Ronaldo treft twee keer raak in blessuretijd

Cristiano Ronaldo is amper af te stoppen in 2018. De superster heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Portugal niet de boot inging tegen Egypte. Mohamed Salah, die andere vormzwangere speler, leek zijn land de zege te bezorgen. In blessuretijd keerde Ronaldo de situatie helemaal om. In de 92ste en de 94ste minuut deed 'CR7' de netten trillen zodat Portugal alsnog won: 2-1. Met opnieuw dank aan Cristiano Ronaldo dus.

Frankrijk geeft 2-0 uit handen tegen Colombia na penaltyfout op Izquierdo

Frankrijk schoot uitstekend uit de startblokken tegen Colombia. 'Les Bleus' kwamen al snel op voorsprong via Olivier Giroud en Thomas Lemar, maar Luis Muriel kon al snel weer tegen scoren. In de tweede helft kantelde de wedstrijd helemaal. Net na het uur zorgde Radamel Falcao voor de 2-2 waarna José Izquierdo in de 77ste minuut mocht invallen. De ex-flankspeler van Club Brugge hielp Colombia mee aan de zege nadat Umtiti een penaltyfout op 'Joske' beging. Juan Quintero zette de elfmeter in de 85ste meter om: 2-3. Alsnog de zege dus voor Colombia.

Italië, met Buffon in doel, de boot in tegen Argentinië

Italië verloor na een emotionele avond in het Etihad Stadium van Manchester City met 2-0 tegen Argentinië. De 'Azzurri' eerden het plotse overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori begin deze maand met een hartverscheurende minuut stilte. Beide ploegen droegen een rouwband, in het stadion was de boodschap "David is voor altijd met ons" duidelijk te zien. De plechtigheden inspireerden Italië niet tot sprankelend voetbal. Argentinië, met Lionel Messi op de bank, won makkelijk dankzij doelpunten van Ever Banega (75.) en Manuel Lanzini (85.). Op het WK kruist Argentinië in de groepsfase de degens met IJsland, Kroatië en Nigeria. De Italianen zijn er niet bij in Rusland.

Fantastische omhaal van Edinson Cavani

Uruguay heeft in de strijd om de China Cup dan weer met 2-0 gewonnen van Tsjechië. Dankzij het vijftigste interlanddoelpunt van Luis Suárez (strafschop) en een treffer van Edinson Cavani werden de Tsjechen verslagen. Vooral het doelpunt van Cavani was een pareltje.

#FechaFIFA || GRAN asistencia de @NahitanNandez y golazo de Cavani para la victoria parcial de @Uruguay 2-0 vs. República Checa por la #ChinaCup. Hoy Nahitan comparte el mediocampo con el #exBoca #Bentancur

Seleçao legt Rusland over de knie

Brazilië heeft vanavond WK-gastheer Rusland met de voeten op de grond gezet. In het Luzhniki-stadion in Moskou, waar op 15 juli de WK-finale plaatsvindt, legde de Seleçao het gastland met 0-3 over de knie in een vriendschappelijke interland.

Ondanks de afwezigheid van vedette Neymar hadden de Brazilianen weinig moeite met Rusland. In de tweede helft brak Miranda de ban. Met een rake penalty van Coutinho en een frommelgoal van Paulinho had de vijfvoudige wereldkampioen zijn schaapjes op het droge. De Russische doelman Akinfeev voorkwam met enkele uitstekende reddingen een blamage. Volgende dinsdag gaat Brazilië in Duitsland op zoek naar revanche voor de 1-7-nederlaag op het WK in Rio vier jaar geleden. Rusland ontvangt dan Frankrijk in Sint-Petersbrug.

Tunesië nipt voorbij Iran

Tunesië, WK-tegenstander van de Rode Duivels, won in Radès met 1-0 van Iran. Een own-goal van Milad Mohammadi besliste 20 minuten voor tijd het duel.

Zwitserland, ook van de partij in Rusland, won met het kleinste verschil in Griekenland. Blerim Dzemaili zorgde voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Met een acrobatische omhaal tekende hij na een uur voor het enige doelpunt in Athene.

Van Marwijk pijnlijk onderuit met 'Socceroos'

Bert van Marwijk leed bij zijn debuut als bondscoach van WK-ganger Australië een pijnlijke nederlaag. De 'Socceroos' moesten in Oslo met 4-1 buigen voor Noorwegen. Via Irvine kwamen de Australiërs nog op voorsprong, maar nadien ontbond Kamara met drie goals zijn duivels. Tussendoor scoorde ook Reginiussen voor de Noren.

