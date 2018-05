Nu ook zingend voetbalshirt voor kinderen om Rode Duivels op WK aan te vuren Redactie

17 mei 2018

20u42 1 WK voetbal Een T-shirt dat onze Rode Duivels recht naar de finale in Rusland zingt? Het bestáát. Modeketen JBC lanceert het unieke kledingstuk voor kinderen. Het laat de Brabançonne weerklinken, wanneer de hand fier op de borst wordt gelegd: O dierbaar België!

Onder de Belgische vlag op het voetbalshirt zit een chip die met één druk ons nationale volkslied afspeelt. De dragertjes van het textiel en hun directe omgeving kunnen desgewenst luidkeels meezingen. Het ontwerp bleek best een stevige uitdaging, laat CEO Bart Claes weten.

Het T-shirt is te verkrijgen met het volkslied in beide landstalen. Bij een aankoop van 50 euro of meer tussen 28 mei en 3 juni in een filiaal van JBC krijg je het muzikale voetbaltruitje er gratis bij.

Wie de tekst nog graag wil leren, helpen wij graag een handje:

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd,

Bloei, o land, in eendracht niet te breken,

Wees immer u zelf, en ongeknecht,

Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spreken.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spreken.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.