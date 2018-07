Nu is het hek helemaal van de dam! Rode Duivels sturen Neymar en Brazilië huiswaarts na epische partij. En nu wacht Frankrijk in halve finale! Hans Op de Beeck/Dries Mombert

06 juli 2018

21u55 0 Brazilië BRA BRA 1 einde 2 BEL BEL België WK voetbal Bericht aan de mama’s van onze Duivels: jullie jongens, Onze Jongens, komen nog niet naar huis. Jullie hebben bij de bevalling immers zo’n knap werk geleverd, dat jullie zonen tot de Gouden Generatie van het Belgische voetbal behoren. In de match die deze lichting zou maken of kraken, onze Match van de Eeuw, hebben ze België het absolute delirium bezorgd. Zo stond er te lezen in de Kazan Arena even voor tienen, WK-kwartfinale: Brazilië – Belgie 1-2. Al was het in de slotfase nog alles of niets. ’t Werd alles: dit is óns WK. Mexico '86 geëvenaard. Het hek kan nu helemaal van de dam.

Een half jaar had Martínez deze clash voorbereid. Wel, het was eraan te zien. De 4-3-3 bij balverlies die in de omschakeling vliegensvlug switchte naar een 3-4-3, zoals we onze vorige matchen telkens gespeeld hebben, klopte als een bus. Met Lukaku meer op rechts, Hazard op links en De Bruyne centraal. Of waarom de discussie of we met een drie- dan wel een viermansverdediging tegen dit Brazilië moesten spelen, een zinloze was. Eén belangrijke kanttekening: Dame Fortuna had vanavond een zwak voor de Rode Duivels. Al na zeven minuten kon het zomaar 1-0 zijn, maar Thiago Silva devieerde een corner van Neymar tegen de paal. Ook Paulinho miste van dichtbij na een nieuwe hoekschop. Als we dan toch op één ding misschien niet voorbereid waren, was het die geweldige start van de ‘Goddelijke Kanaries’. Uitvoetballen zat er in die eerste tien minuten nauwelijks in. Een Braziliaanse goal hing in de lucht, maar aan de overkant viel er een appel uit de boom die zelden zo zoet moet gesmaakt hebben.

Fernandinho, vervanger van de geschorste Casemiro, kopte een hoekschop pardoes in eigen goal. Het ideale scenario tekende zich dan al uit in het hoofd van Martínez, die we na vanavond nu definitief in onze harten sluiten. We noemen hem Bob. Brazilië bleef aandringen, Courtois zag het graag gebeuren. Op onder andere een knappe knal van Coutinho en net daarvoor met een katachtige reflex toonde Thibaut dat hij en hij alleen de beste keeper ter wereld is. De Belgische realiteit werd er op het halfuur nog wat mooier op. Na, jawel, nog maar eens zo’n geweldige Duivelse counter. Japan revisited. Lukaku opnieuw met het voorbereidende werk. Fernandinho en Paulinho het bos ingestuurd door ‘de Romme’, waarna er zich een opnieuw een legendarisch Belgisch voetbalmoment afspeelde. “Daar is ‘m, daar is ‘m… En we weten zelfs wie het is! ’t Is Kevin De Bruyne, de rossekop uit Drongen”, zou wijlen Rik De Saedeleer in extase geroepen hebben. In Kazan had KDB er met een fenomenale streep net 0-2 van gemaakt. Onze negende verschillende doelpuntenmaker - nergens is de aanvallende weelde zo groot.

Na de pauze was het oppassen geblazen geen snelle aansluitingstreffer om de oren te krijgen, maar Brazilië zou het niveau van die openingsfase lang niet meer evenaren. Al bleef het natuurlijk oppassen met Neymar en vooral Marcelo op de linkerflank. De Duivels deden het quasi perfect en mochten ook de VAR-goden inroepen. Zij zagen geen penaltyfout in een te drieste tackle van Kompany op Jesus. Maar de Duivels raakten vermoeid: de counters werden steeds slordiger uitgespeeld, achterin werden onze ruimtes groter. Toen de ingevallen Renato Augusto er in minuut 76 dan toch 1-2 van maakte, werd het pompen of verzuipen. Renato Augusto, weer hij, en Coutinho misten de opgelegde kansen. Oef. En diep in blessuretijd pakte Courtois op een schot van Neymar uit met de redding van z'n leven. Je proefde aan alles: dit is ons WK. Ons moment.

Laatste bericht aan de moeders van onze Duivels: jullie jongens zijn mannen geworden. Nog geen gouden mannen: daarvoor moeten ze nog twee keer alles uit de kast halen. Te beginnen tegen Frankrijk dinsdag om 20u in Sint-Petersburg. Maar nu gaan we feesten… even toch, want morgen moet de focus alweer vol op de halve finale. “En als we gaan, dan gaan we met z’n allen, Moskou overvallen”, zouden de supporters van KV Mechelen zingen. Bedankt, Fernandinho. Bedankt, Kevin. Bedankt, Thibaut. Bedankt, Bob. Bedankt, Gouden Generatie.