Nu begint het WK pas écht! Wie wordt wereldkampioen? Wat met de Belgen en wie bleef ver onder de verwachtingen? Ons WK-team geeft zijn oordeel De voetbalredactie

30 juni 2018

07u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Wie er nog aan twijfelde: Brazilië is nog steeds de absolute topfavoriet om zich voor de zesde keer in haar geschiedenis tot wereldkampioen te kronen. Dat vindt ook ons team van voetbalspecialisten, waarvan enkelen na de groepsfase ook wel Frankrijk en Spanje naar voren schuiven. De gunstige tabelhelft van La Roja zit daar voor heel wat tussen. We vragen hen ook wie zij denken dat topschutter wordt en hoe lang de Duivels het nog zullen uitzingen in Rusland.

MATHIEU GOEDEFROY

1. Waar zie je België eindigen?

Kwartfinale, tegen Brazilië. Jammer maar eigen schuld, dikke bult. We hebben het aan onszelf te danken.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië, ze komen nu pas onder stoom.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Harry Kane, hij is vertrokken en ze halen hem niet meer bij. Bovendien heeft Engeland nu een haalbaar programma, hij schiet er vast nog een paar in.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Kroatië, flitsend voetbal zonder complexen. Ze zouden wel eens ver kunnen geraken.

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Spanje, van alle toplanden presenteerden zij zich het flauwst. Hadden evengoed al op het vliegtuig naar Madrid kunnen zitten.

JONAS VAN DE VEIRE

1. Waar zie je België eindigen?

Waar voor gevreesd werd, is uitgekomen: een mogelijke ontmoeting met Brazilië in de kwartfinales. Neymar en co zullen te sterk zijn.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Opnieuw Brazilië, maar minder uitgesproken dan vooraf. Voor Spanje - dat blijkbaar geen coach nodig heeft - ligt de weg naar de finale open. En ze wéten hoe die te winnen.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Aangezien mijn eerste gok - Gabriel Jesus - pech kent in de afwerking switchen we naar Diego Costa. Wellicht nog vier wedstrijden om zijn goals mee te pikken.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Kroatië als ploeg. Oké, vorige toernooien ook al goed, maar nu ronduit indrukwekkend. 9 op 9 in een pittige poule, mét compleet voetbal - dankzij een geweldige Luka Modric. Isco en Ronaldo springen er individueel uit

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Voor wie enkele voorbereidingsmatchen van de Duitsers zag, kwam hun ondergang niet als een verrassing. Dan zijn de 0 punten van Egypte in een poule met Saoedi-Arabië een grotere shock. Lewandowski met evenveel goals op de teller: ook triest.

FRANK DEKEYSER

1. Waar zie je België eindigen?

Eerst Brazilië kloppen en dan recht naar de finale - waarom niet? Daarin is alles mogelijk.

2. Wie wordt wereldkampioen?

België of de winnaar van het duel Spanje-Kroatië in de kwartfinale van de andere tabelhelft.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Romelu Lukaku.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Kroatië. Een stevige, goed georganiseerde ploeg.

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Marokko. Veel talent, maar het was weer net niet. En Griezmann bij de Fransen.

STIJN JORIS

1. Waar zie je België eindigen?

Van Colombia zag ik ons niet zomaar winnen, maar Japan wordt een lachertje. Brazilië wordt de eerste echte test en mijn buikgevoel zegt dat we stunten in de verlengingen. Carrasco kopt ons op voorsprong en Courtois stopt een penalty van Neymar. Waarna we tegen de Fransen compleet onverdiend sneuvelen na strafschoppen. Pogba jaagt de vijfde en beslissende tegen de netten en maakt een einde aan onze dromen.

2. Wie wordt wereldkampioen?

De winnaar komt uit onze kant van de tabel. Dus als Frankrijk de Rode Duivels elimineert, worden les Bleus op een diefje wereldkampioen. Zo zullen we voor eeuwig moeten leven met een 'wat als-gevoel' na die nipt verloren halve finale.

3. Wie wordt de WK-topschutter

Lukaku en Kane gaan samen op vijf goals eindigen.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Om één of andere reden heb ik het voor Uruguay. Volwassen voetbal. IJzeren verdediging en de grootste dosis vaderlandsliefde. Suarez schitterde nog niet, maar hij heeft nog iets in petto. Ronaldo heeft me positief verrast omdat hij na een ellendig lang seizoen toch nog de energie heeft om ook in Rusland helemaal zichzelf te zijn.

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Neymar stoort me mateloos om overduidelijke redenen. Messi kwam niet verder dan één moment terwijl zijn gedoodverfde opvolger Dybala 'toevallig' aan de bank geketend wordt. De ego's halen het van het teambelang. Zonde.

PIETER-JAN CALCOEN

1. Waar zie je België eindigen?

Kwartfinale. Brazilië of zelfs Mexico is te sterk.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Spanje. Al was het maar omdat de weg naar de finale openligt.

3. Wie wordt topschutter?

Lukaku maakt er nog twee tegen Japan. Dan zal hij stilaan moeilijk te kloppen zijn.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Rusland - niemand die dacht dat die mannen überhaupt een doelpunt zouden maken.

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Egypte. Het mocht wel wat meer zijn.

DIETER PEETERS

1. Waar zie je België eindigen?

In de kwartfinales. Brazilië (of Mexico) wordt wellicht het eindstation. Al hoop ik natuurlijk dat onze Rode Duivels Neymar en co kunnen verrassen. Als we eervol eruit gaan tegen toch wel de topfavoriet, hoeven we ons daar zeker niet over te schamen.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Het 'nieuwe' Brazilië liet nog niet te veel van zijn kunstjes zien dit WK en heeft nog heel wat progressiemarge. Tegen Mexico zal de motor wel moeten aanslaan, maar topspeler Neymar wordt elke match beter en naast hem hebben nog zoveel individuele kwaliteiten die het verschil kunnen maken. Al zal het ook nog voorbij Frankrijk moeten geraken.

3. Wie wordt topschutter?

Lukaku. Hij jast er nog zeker 2 binnen tegen de Japanners en dan zie ik niemand daar nog over komen.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Modric en Kroatië. Het vedetten-ensemble van de Balkan liet het al jaren aan een stuk afweten op grote toernooien, maar Modric en Rakitic lijken hun laatste kunstje heel serieus te nemen. Ze speelden (nog) geen champagnevoetbal, maar o zo efficiënt.

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Egypte en Salah. De hype rond Egypte was groot bij het begin van het WK, dat niet kansloos was in een poule met Rusland en Uruguay. De blessure van Salah gooide natuurlijk roet in het eten, maar de manier waarop ze zich die laatste match tegen Saoedi-Arabië belachelijk hebben gemaakt, was schandalig en pijnlijk voor alle Egyptische supporters. Salah zelf ging mee ten onder met een gigantische misser die de match deed keren.

TOMAS TAECKE

1. Waar zie je België eindigen?

Ik zie ze sneuvelen tegen Brazilië, of zelfs Mexico mocht dat de tegenstander zijn in de kwartfinales. De Rode Duivels moeten nog steeds hun eerste serieuze opponent zien te verslaan in een wedstrijd met inzet en dat zal ook nu niet gebeuren.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Frankrijk. Ze hebben weinig energie verspeeld in de eerste drie wedstrijden, waarin ze zich zichtbaar rustig hielden. Brede kern met voldoende individuele kwaliteiten. Sterker dan Brazilië voor mij.

3. Wie wordt de WK-topschutter

Als Engeland nog één ronde weet te overleven, wordt Kane topschutter. In dat geval zie ik hem zowel in de match tegen Colombia als Zwitserland/Zweden minstens één keer scoren.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Boyata als speler. Hopelijk voor hem krijgt hij nog speelgelegenheid in de verdere rondes. Denemarken als ploeg. Zonder al te veel moeite kwalificeerden ze zich in een te duchten poule voor de tweede ronde, weliswaar zonder mooi voetbal. De prestaties van Kroatië liggen binnen de verwachtingen gezien hun kwaliteiten.

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Vanzelfsprekend Duitsland. In het bijzonder spelers als Özil, Müller, die er als slappe vodjes bijliepen toen de nood het hoogst was. Helemaal on-Duits.

NIELS VLEMINCKX

1. Waar zie je België eindigen?

De Duivels zijn sterk. Brazilië iéts sterker. Ik vrees opnieuw de kwartfinale dus, maar dromen mag.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië.

3. Wie wordt de WK-topschutter

Kane - als Engeland voorbij Colombia geraakt.

4. Welke speler/ploeg heeft je positief verrast?

Peru, Zuid-Korea, Costa Roca, Polen: ploegen die al uitgeschakeld waren, hebben op de derde speeldag hun rol als scherprechter meer dan gespeeld. Speler: Advincula (rechtsback Peru). En Lukaku was top, al mogen we dat geen verrassing noemen.

5. Welke speler/ploeg heeft je negatief verrast?

Open deur: Duitsland. Frankrijk heeft de kwaliteiten om alles kapot te spelen maar brengt amper spektakel. Neymar valt tegen - niet meteen door zijn prestaties, wel door zijn gedrag.

Meer over sport

Brazilië

sportdiscipline

voetbal

België

Neymar