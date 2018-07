Nog nooit was sushi zo taai! Duivels in een onwaarschijnlijke thriller van 0-2 naar 3-2 en in kwartfinale tegen Brazilië ODBS/MDB/TLB

02 juli 2018

20u50 720 België BEL BEL 3 einde 2 JAP JAP Japan WK voetbal We leven nog, zowaar. Maar wat hing het Belgische lot aan een zijden draadje. Na 52 minuten stond het zowaar 0-2 voor Japan. In plaats van Brazilië vrijdag, leek het morgen Zaventem te worden. Gelukkig stonden Onze Jongens op. Vertonghen herstelde zijn dure misser met een onwaarschijnlijke kopbal (1-2), de ingevallen Fellaini kroonde zich eens te meer tot redder des vaderlands (2-2) en in de allerlaatste minuut rondde de ook ingevallen Chadli de perfecte counter af: 3-2. Zelden was een explosie van voetbalvreugde zo heftig.

Niets in de eerste helft deed vermoeden dat er ons een quasi Japanse harakiri te wachten stond. Martínez dropte Kompany in de basis. Met het oog op Brazilië kon die maar beter speelminuten maken. Het waren bijna zijn laatste minuten als Rode Duivel. De Duivels waren lang wat sloom in de bakoven van de Rostov Arena: Lukaku zat lang in de tang van een uitstekende Yoshida, De Bruyne was lang ongelukkig. Wanneer Eden flitste, bokste Kawashima weg of zag hij, na een goeie steal van Mertens, zijn poging afgeblokt. Al legden de blauwe Samoerai dan al onze defensieve tekortkomingen enkele keren schuchter bloot. En dan waren de backs nog Nagatomo en Sakai en niet Marcelo of Fagner.

Waarna de 'Rostov Rollercoaster' losbarstte. Niemand die ons gezegd had dat dit een thriller van de zuiverste soort was. Vertonghen ging eerst zwaar de mist in en liet Haraguchi scoren (0-1), enkele minuten later was het ongeloof compleet. Inui met een heerlijke afstandsknal (0-2). Toen Lukaku dé kans op de aansluitingstreffer miste, stond de wanhoop op de Duivelse gezichten af te lezen. Maar dan stond de Gouden Generatie op. Neen, het nummer 61 van de FIFA-ranking zou niet het eindstation worden. Meer schlemielig kon moeilijk. Chadli en Fellaini kwamen erin voor Carrasco en Mertens. Het zouden gouden wissels worden van 'Don Roberto'. Vertonghen trof in minuut 69 raak met een kopbal waarvan de boog boven het stadion leek te gaan. Vijf minuten later kopte Fellaini de perfecte voorzet van Eden binnen. Opnieuw Fellaini, opnieuw met het hoofd.

Omdat het achterin geregeld bibberen was bij de Duivels en Lukaku nog een opgelegde kopkans miste, bleef het scenario ongemeen spannend. Net wanneer iedereen vrede leek te nemen met verlengingen, profiteerden de Duivels met de perfecte counter na veel Japanse risico's bij een hoekschop. De Bruyne naar Meunier en die legde af richting centrum, waar Lukaku liet lopen voor Chadli. 3-2. Wat een comeback. Eentje om met stip op te nemen in de Duivelse geschiedenisboeken.

Meer over Lukaku

Fellaini

sportdiscipline

voetbal

sport

Vertonghen

Duivels

Chadli