Nog niet Goddelijk, maar Braziliaanse kanaries plaatsen zich wel voor 1/8ste finale tegen Mexico MDB & MH

27 juni 2018

21u50 5 Servië SER SER 0 einde 2 BRA BRA Brazilië WK voetbal Neen, Goddelijk waren de kanaries nog niet. Maar de klus is wel geklaard. Brazilië staat na een 2-0-zege tegen Servië in de achtste finales. Daar wacht Mexico in wat zich aandient als een meer dan interessante affiche.

‘Ordem e progresso’ prijkt er op de aardbol van de Braziliaanse vlag. Orde en vooruitgang. Orde, daar zorgde bondscoach Tite in het verleden al voor door de organisatie op punt te zetten. Op het vlak van vooruitgang in de aanvallende gelederen, blijft de liefhebber toch nog wat op zijn honger zitten. Al is er wel verbetering merkbaar. Zeker als we bijvoorbeeld de prestaties van Neymar onder de loep nemen. De vedette liet het mekkeren op tegenstander en scheidsrechter dit keer wel achterwege en had dus genoeg energie om in zijn spel te steken. Hij groeit in het toernooi hoor, deze Neymar. Iemand die al op dat beslissende niveau zit, is Philippe Coutinho. Opnieuw brak hij het open. Nu met een heerlijke dieptepass op Paulinho die voor de 0-1 zorgde. Een treffer vanop het Catalaanse trainingsveld. Domper: Marcelo die met rugproblemen al na tien minuten naar de kant moest.

Na de pauze geloofde Servië wel weer in eigen kunnen. Met enkele prima kopkansen voor Aleksandar Mitrovic tot gevolg. De Servische spits bewoog hemel en aarde tegenover Thiago Silva en Miranda, maar scoren lukte hem echter niet. Net op het moment dat Servië flink kwam opzetten, knikkerde Thiago Silva een hoekschop binnen. De oplaaiende hoop van de ‘Witte Adelaars’ werd flink de kop ingedrukt. Hoekschopnemer Neymar had dan toch weer een assist achter zijn naam staan. De nummer tien had in zijn laatste 18 wedstrijden bij de ‘Seleção’ een voet in 19 doelpunten. Nu wacht het Mexicaanse mes, waar wereldkampioen Duitsland zich al flink aan verwondde, in de 1/8ste finale. Maandag 2 juli om 16u, noteer het gerust al in de agenda.

Tactische analyse

Het credo van Servië werd meteen duidelijk. Hoewel er gewonnen moest worden voor de kwalificatie gaven ze de bal aan favoriet Brazilië. Heel anders dan hun partij tegen Zwitserland, waar de Serviërs de tegenstander wel meteen bij de keel grepen. “Ik zie niet in waarom we niet kunnen winnen.” Was het dan toch Servische bluf uit de mond van Aleksandar Mitrovic? Allerminst. De voormalige spits van Anderlecht was de verpersoonlijking van de ‘Sturm und Drang’ die Servië heel even produceerde. Thiago Silva sneed met zijn treffer de adem van de Serviërs af. De tank was plots leeg en Brazilië toonde nog maar eens dat het achteraan goed op slot zit.

Man van de match: Philippe Coutinho

Was opnieuw de blikopener van dienst bij de Brazilianen en wederom gebeurde dat op flamboyante wijze. Zijn pass op de latere doelpuntenmaker Paulinho was meer dan fraai. Is op dit moment de man die het vaakst beslissend is bij de ‘Goddelijke Kanaries’. Na drie wedstrijden heeft hij twee treffers en een assist achter zijn naam staan.

De beste tweets:

"You got much planned for the game tonight Dave?"



"Probably gonna sellotape a pack of Super Noodles to my head!"#WorldCup #SRBBRA pic.twitter.com/ULwf3BE5Ou Pie Sports Booze 🔞(@ piesportsbooze) link

When your heads under construction #SRBBRA pic.twitter.com/79pDgBrhSi FootieTalks(@ footietalks) link

Serbia waiting for a miracle to happen in the last 5 minutes #SRBBRA pic.twitter.com/TyGXO0XIbJ Leanne(@ antisummerIove) link

De beste foto's: