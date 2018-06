Nieuw Mexicaans feestje: ‘El Tri’ legt (ondanks heerlijke treffer van Son) nu ook Zuid-Korea over de knie MDB & MH

23 juni 2018

18u53 0 Zuid-Korea ZKO ZKO 1 einde 2 MEX MEX Mexico WK voetbal Mexico kan de zevende kwalificatie op rij voor de 1/8ste finales al ruiken. Ook Zuid-Korea kon - behalve een heerlijke treffer van Son - ‘El Tri’ niets in de weg leggen: 1-2. ‘Olé!’ De talrijk aanwezige Mexicaanse fans kirden van de pret bij het tweede feestje op dit WK.

Straffe reeks van de Mexicanen: voor vandaag verloren ze slechts twee van hun 18 groepswedstrijden op het WK. Ga er dan maar eens aanstaan, Zuid-Korea zijnde. Het waren echter de Aziaten die aanvankelijk met enkele prima kansen op de proppen kwamen. Door ironisch genoeg het Mexicaanse wapen te gebruiken, loeren op de counter. Lozano, niet vies om zijn handen vuil te maken, knapte zelfs het verdedigende werk op. ‘El Tri’ zette het balbezit evenwel om in een voorsprong. Met een strafschop die Carlos Vela (ploegmakker van Laurent Ciman in Amerika) feilloos omzette. Al de 14de elfmeter op dit WK, dat is nu al één meer dan op het volledige WK in Brazilië.

Tottenham-vedette Son deed er nog wel alles aan, maar Mexico liep nog verder uit. Met een van die vlijmscherpe tegenaanvallen. Javier ‘Chicharito’ Hernandez fungeerde als afwerker van dienst. Haast niemand dodelijker op de counter dan deze Mexicanen. Het slotwoord was echter voor Son. Met een heerlijke krul zorgde hij voor de 1-2-eindstand. De eer dan toch een beetje gered. Zes op zes voor Mexico dus. De kwalificatie is dan ook zo goed als binnen in een groep met ook nog Duitsland en Zweden.

Tactische analyse

Mexico moest met een heel andere aanpak voor de dag komen. Naar hartenlust counteren, zoals ze dat voortreffelijk deden tegen Duitsland, zat er nu niet in. Althans toch niet in het begin van de partij. Na de openingstreffer vanop de stip moest Zuid-Korea wel komen, maar zij rekenden enkel en alleen op de klasse van Son Heung-Min. Die trapte in de eerste helft zelfs vaker naar doel dan het hele Mexicaanse elftal. De ervaren rotten hielden het hoofd echter koel bij ‘El Tri’. Geen reden tot paniek ook.

Man van de match: Hirving Lozano

70ste minuut van de wedstrijd: zijn naam weergalmde door de Rostov Arena bij zijn vervanging. Na twee wedstrijden in Rusland ontpopte Hirving Lozano zich tot de lieveling van het Mexicaanse publiek. In de eerste helft trok de spits van PSV zelfs twee broodnodige spurten om het Zuid-Koreaanse gevaar in de kiem te smoren. Mouwen opstropen. Vooral die tweede ingreep bleek noodzakelijk. Ook op aanvallend vlak droeg ‘Chucky’ uiteraard zijn steentje bij. Als belangrijke schakel in het aanvallend compartiment zette hij ‘Chicharito’ op weg naar de 0-2. De geïnteresseerde topclubs zullen met heel wat miljoenen op de proppen moeten komen.

De beste tweets:

What really happened. Vamos Mexico 🇲🇽 #MEXCOR #KORMEX pic.twitter.com/CiRX28tJ3x So Mexican🇲🇽(@ SOMEXlCAN) link

Rafael Marquez 🇲🇽



5 World Cups ✅

First player to captain a country at 5 World Cups ✅

Mexican legend ✅#mex #kormex #kor #worldcup pic.twitter.com/MYk7pDyEHO ITV Football(@ itvfootball) link

De beste foto's: