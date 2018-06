Nieuw in onze app: handig WK-matchcenter Redactie

12 juni 2018

13u26 0 WK voetbal Donderdag gaat in Rusland het WK voetbal van start. De Rode Duivels zijn er klaar voor en ook bij HLN.be schakelen we een versnelling hoger:

* Elk moment, 24 op 24 en 7 op 7, krijg je alle WK-nieuws over de 32 deelnemers.



* We serveren nieuwsvideo's uit het kamp van de Rode Duivels en de Belgische tegenstanders.



* Livestreams van de persconferenties van bondscoach Martínez en de Belgische spelers.

Maar ook en vooral: LIVE verslaggeving van alle wedstrijden via ons gloednieuw WK MATCHCENTER. Via die tool mis je dankzij het live scorebord geen enkel doelpunt, kan je op eender welk moment de uitslagen checken én heb je in één klik een overzicht van de standen in de WK-groepen.

HOE KAN JE DAT MATCHCENTER TERUGVINDEN?

DESKTOP

surf naar HLN.be/wkmatchcenter

MOBIEL

STAP 1: open de HLN-app (of download die gratis voor iOS of Android);



STAP 2: klik rechts onderaan op de drie horizontale streepjes om het menu te openen;



STAP 3: klik daarna op WK Matchcenter