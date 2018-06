Niet de VAR, maar Diego Maradona is de grootste farçe op dit WK: FIFA betaalt gevallen held dagelijks 11.000 euro voor zijn aanwezigheid in Rusland (naast zijn onkosten) Hans Op de Beeck

27 juni 2018

15u11 91 WK voetbal 't Was een zelden geziene rollercoaster, die Argentinië tegen Nigeria beleefde in Sint-Petersburg. In het wagentje helemaal vooraan -daarin zitten kleine jongetjes het liefst en dat gaat als eerst het snelst- bevond zich Diego Armando Maradona, legendarische ex-voetballer die sinds gisteravond definitief verworden is tot marginaal randfiguur. Alleen de bobo's van de FIFA hebben dat nog niet door, zo blijkt.

Keep sending #Maradona memes pic.twitter.com/EOaPEyU5PT El sureño asesino(@ joaquinsalgado_) link

😂👃🏻 here for a good time. Not a long time. #Maradona pic.twitter.com/7EhVMl8M7r Dale Ord.(@ daleord) link

Telkens er iets dramatisch gebeurde in het Sint-Petersburg Stadium, zoemden de camera's gretig in op 'Snuifje'... sorry, 'Pluisje'. Eerst vroeg hij een Nigeriaanse vrouw ten dans, wat later ontvouwde hij een vlag met daarop het eigen hoofd. Toen Messi scoorde vierde hij dat alsof het een doelpunt van God was, tien minuten later zagen we hoe hij doodleuk een dutje aan het doen was. Wakker was hij alvast weer wel toen Marcos Rojo de ultieme winner scoorde. De middelvinger die daarbij hoorde, is inmiddels al de hele wereld rondgegaan.

Maradona must have been baking cakes at half time. Look at all that flour on the glass. #maradona pic.twitter.com/LqZDRC29A2 John Shepherd(@ johnshepherd579) link

#maradona always an entertainer on and off the field pic.twitter.com/W2JiNeVvZ8 Abhinav(@ globtrot1) link

Maar nog was het niet gedaan: enkele uren later deden er geruchten de ronde als zou hij overleden zijn aan een hartinfarct. Een verhaal versterkt door de beelden waarop te zien is hoe de WK-held van 1986 van zijn zitje afgevoerd wordt naar z'n loge. Geveld door de stress? Vooral de witte wijn, zo vertelde hij een Argentijnse journalist achteraf. Niet veel later zag hij er alweer een pak flukser uit aan de zijde van Patricia Villegas, hoofd van de Latijns-Amerikaanse omroep teleSUR, toen hij op het punt stond zijn privé-jet in te stappen op weg naar Moskou.

Diego Maradona desmiente rumores sobre su salud https://t.co/qKngQsCX01 pic.twitter.com/U8p4HcS2gs teleSUR TV(@ teleSURtv) link

Eish! Saw the effects of all this last night #Maradona pic.twitter.com/VLhdTCFZ4j Zwelinzima Vavi(@ Zwelinzima1) link

Cocaine is a hell of a drug #maradona #worldcup pic.twitter.com/UsOQY7Yqer Erik Ramos(@ erikramos1123) link

#Maradona absolutely off his nut at the #WorldCup pic.twitter.com/OUI3AdRzyU Transfer News - insider 👤(@ Agent_Edward) link

Maar hoe bestaat het dat Maradona met zulke égards in Rusland behandeld wordt? Officieel is hij op het WK aanwezig als deel van een 'Legends'-concept van de FIFA, in het leven geroepen door de nieuwe baas Gianni Infantino. Elk deelnemend land heeft twee legendarische spelers die als ambassadeur van hun land aanwezig mogen zijn tijdens de wedstrijden. Al hangen aan het Maradona aangeboden pakket duidelijk meer voordelen dan aan de standaardversie. Zo schrijft de Daily Mail dat hij dagelijks maar liefst meer dan 11.000 euro opstrijkt om in Rusland wat opdrachten voor de FIFA te vervullen. Daarnaast mag hij al zijn reis- en verblijfkosten inrekenen. Plus onkosten. Tijdens de matchen van Argentinië zijn voor hem en zijn vrienden de beste zitjes in het stadion beloofd, net zoals ze een aanpalende loge ter beschikking hebben.

Hij hoeft zich in het stadion niet eens aan de regels te houden: tijdens de Argentijnse opener tegen IJsland, zag je hem lurken aan een sigaar. Achteraf excuseerde hij zich: "Ik wist niet dat roken verboden was."

Tijdens de 0-3-nederlaag tegen Kroatië haalde hij ook met een racistisch incident het nieuws. Een groepje Koreaanse fans dat 'Diego' naar hem riep, zou hij onheus behandeld hebben. "Ach, ik zei gewoon dat het leuk was dat nu ook Aziaten al voor Argentinië supporteren. Veel gedoe om niets", was de reactie van Maradona op de feiten.

Maradona not so cool now. Some South Korea fans just shouted “Diego” and he obliged with a smile, kiss and wave. Then pulled his eyes to the side in a clearly racist gesture. All of us who saw it are stunned. Jacqui Oatley(@ JacquiOatley) link

Maar hij heeft nog een andere verplichting in Rusland. Voor teleSUR, gevestigd in Venezuela, is hij het gezicht van 'De la mano del Diez' ('Met de hand van nummer 10') - een verwijzing naar zijn beruchte goal tegen Engeland in Mexico 1986, waarna hij in de halve finale haast op eigen houtje België zou uitschakelen. Dat is een tv-show rond het WK die 35 minuten duurt. Daarin geeft Maradona, meestal gekleed door zijn sponsor Puma, commentaar rond de actie op het WK en schuwt hij politieke boodschappen rond het toernooi en Rusland niet. Tijdens het WK in Brazilië vier jaar geleden had Maradona een gelijkaardig programma. Ook toen werd die in primetime in heel Zuid- en Latijns-Amerika uitgezonden. In de show liet hij al meermaals zijn afkeer voor de Argentijnse bondscoach Sampaoli blijken. Hij kwam ook met het voorstel af om voor de match tegen Nigeria de spelers in de kleedkamer toe te spreken. Daar ging de Argentijnse bond niet op in. "Ik ben kwaad en verdrietig tegelijkertijd, omdat iedereen die dat shirt gedragen heeft, het niet kan verdragen dat Argentinië vernederd wordt door Kroatië - niet meteen Duitsland of Brazilië hé, laat staan Nederland of Spanje."

Ya estamos en el aire! Haciéndonos conocidos en "De La Mano del Diez" ✊😁 @golazotelesur @telesurtv #delamanodeldiez Een foto die is geplaatst door null (@maradona) op 14 jun 2018 om 04:36 CEST

En o ja, wie zich afvraagt waarom Maradona twee horloges aanheeft, één rond elke pols: dat is om zijn horlogesponsor Hublot te plezieren. Zij hebben een eigen Maradona-lijn, met het nummer tien prominent onder de wijzers. Op de ene zou het uur in Rusland aangeven zijn, de andere staat ingesteld op de Argentijnse tijdzone. Windrichtingen op deze horloges zijn misschien geen overbodige luxe. Het noorden is deze Diego al lang kwijt.

#Maradona

Is this the real life?? pic.twitter.com/BFEFYPmu2s Ju C.(@ lunazul90) link