Niet alleen Rode Duivels slaan voor het WK de tenten op in Moskou, ook negen andere landen doen dat Redactie

09 februari 2018

17u50

Bron: AD 3 WK voetbal Van de 32 deelnemende teams aan het WK voetbal in Rusland hebben er tien voor gekozen vanuit Moskou te opereren. België is dus niet het enige land dat de tenten in de Russische hoofdstad opslaat. Ook onder meer titelverdediger Duitsland, Frankrijk en het gastland zelf doen dat.

Zij hebben, net als bijvoorbeeld de Argentijnse nationale ploeg, hun hotel en trainingsaccommodatie in of nabij de hoofdstad.

Wereldvoetbalbond FIFA publiceerde vandaag de lijst met "basiskampen" van de deelnemers aan het toernooi dat op 14 juni begint. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië slaat zijn tenten op in het zuidelijk gelegen Sochi. Vier teams, waaronder Engeland, hebben Sint-Petersburg als uitvalsbasis. Australië verblijft in Kazan.

De Marokkaanse ploeg is gehuisvest in Voronezj, zo'n 500 kilometer onder Moskou. De voetballers van Egypte verblijven tussen hun wedstrijden in Grozny, de hoofdstad van de deelrepubliek Tsjetsjenië waar de omstreden Ramzan Kadirov aan de macht is.



