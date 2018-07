Niemand analyseert match tegen Frankrijk smakelijker dan Mariette (89), de oudste fan van onze Rode Duivels

11 juli 2018

De Fransen speelden vuil, de analisten kletsten uit hun nek en de arbiter deed zijn job niet. Na het verlies van de Rode Duivels tegen Frankrijk zette de 89-jarige Mariette Dons haar tv meteen uit "van colère", nadat ze meermaals flink gevloekt had en zelfs tranen voelde opkomen. De oudste supporter van onze nationale voetbalploeg vertelt vanuit woonzorgcentrum Paaleyck in Kapelle-op-den-Bos vol passie - én met tricolore nagels - hoe zij de match beleefde. Ze steekt een kaars aan voor de kleine finale en heeft alle vertrouwen in een goede afloop. "Hopelijk spelen ze zaterdag wat beter!"