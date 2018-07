Neymar wacht in kwartfinale op Rode Duivels: Brazilië rekent na rust af met Mexico (maar mist vrijdag Casemiro) DMM/XC/SDD

02 juli 2018

17u52 188 Brazilië BRA BRA 2 einde 0 MEX MEX Mexico WK voetbal Brazilië heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK. De 'Goddelijke Kanaries' namen de scalp van Mexico: 2-0. Neymar was goed voor een doelpunt én een assist. Nog meegeven: Brazilië kan in de volgende ronde geen beroep doen op de geschorste Casemiro.

De Brazilianen hadden het in de openingsfase allesbehalve onder de markt. De vinnige Mexicanen zorgden voor het meeste doelgevaar, vooral via goudhaantje Hirving Lozano. Pas na 24 minuten liet Neymar zich een eerste keer opmerken. De PSG-vedette zette z'n mannetje vlot in de wind, maar stuitte vervolgens op Guillermo Ochoa.

Niet veel later deelden de 'Goddelijke Kanaries' een nieuwe prik uit. Dit keer via Gabriel Jesus. Wederom hield de Mexicaanse goalie z’n netten schoon. Na de koffie schakelden de Brazilianen een versnelling hoger. En hun enthousiasme werd al snel beloond. Neymar duwde een prima voorzet van Willian tegen de touwen: 1-0.

Nadien kreeg Casemiro een geel kartonnetje onder de neus geschoven. Niet onbelangrijk, want de Braziliaan is zo geschorst voor de kwartfinale - allicht tegen de Rode Duivels. Terug naar de match van vandaag. De Seleção loerde op de counter, terwijl de Mexicanen het gaatje zochten. Zonder succes. De netten trilden in de slotfase immers aan de overkant. Dit keer Neymar in de rol als aangever, de ingevallen Firmino werkte eenvoudig af. Eindstand: 2-0. Brazilië naar de kwartfinale, exit Mexico.

Tactische analyse

De Mexicanen speelden andermaal uit liefde voor het vaderland. Vol overgave. Via de flanken op zoek naar het openingsdoelpunt, maar dat viel niet. Verder spiegelden beide ploegen elkaar, waardoor de wedstrijd lange tijd op slot zat. Na rust miste Mexico creativiteit om de gelijkmaker te forceren. De Braziliaanse organisatie stond na de openingstreffer als een huis.

Man van de match: Neymar

Besliste de partij met een goal en een assist. Scoorde eerst op aangeven van een bedrijvige Willian. Nadien bood het wonderkind Firmino de 2-0 op een schoteltje aan. De Rode Duivels (of de Japanners) zijn gewaarschuwd: Neymar groeit op dit WK.

Leukste tweets

watching Neymar..This is so true! #bramex pic.twitter.com/KUDq5pG0SF George Gitau(@ gamzaify) link

i didn’t know adam levine is also a professional football player #bramex pic.twitter.com/DzVbD07aKw Nessie Judge(@ nessiejudge) link

De namiddag training zit erop, @FernandoCanesin pikt snel de laatste minuten van #BRAMEX mee. En dan valt er net een goal ... komen de Brazilianen vrijdag onze @BelRedDevils tegen? #WorldCup pic.twitter.com/RVxEq2Hx30 KV Oostende(@ kvoostende) link

Deze arme meneer zijn biertjes zijn op. #BRAMEX pic.twitter.com/OZVM2jagry Coltrui(@ Coltrui) link

De beste foto's

