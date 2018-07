Neymar over WK-uitschakeling door Rode Duivels: "Ik was bijzonder triest, ik wou geen bal meer zien" VH

23 juli 2018

06u39 0 WK voetbal En of de uitschakeling op het WK door de Rode Duivels hard is aangekomen bij de Braziliaanse vedette Neymar. In een interview met het persagentschap AFP bekende de 26-jarige aanvaller dat hij na de nederlaag tegen de Belgen in de kwartfinale "geen bal meer wilde zien."

"Ik was aan het rouwen. Ik was bijzonder triest, maar ook dat gaat voorbij. En ik wilde niet dat mijn zoon, mijn familie en mijn vrienden me zagen mopperen."

Neymar kwam ook terug op de kritiek die hij tijdens het WK kreeg, dat hij te veel over de grond rolde bij overtredingen. De Braziliaan meent dat de refs hem beter in bescherming moesten nemen. "Mensen veroordelen sneller de speler op wie de fout is begaan dan de speler die de fout begaat. Ik ben naar het WK gegaan om te voetballen, om de tegenstander te verslaan, niet om stampen te krijgen."

"Ik vond de kritiek op mij overdreven, maar ik ben een grote jongen - ik ben zulke commentaren gewend."

Tot slot deed hij de geruchten dat hij PSG zou inruilen voor Real af als "speculatie". "Ik blijf bij PSG, ik heb een contract. Ik ben naar Parijs gegaan voor de uitdaging, omdat ik er een doel heb. Dat is niet veranderd." (VH)

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Neymar

PSG