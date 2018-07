Neymar de kameleon: Braziliaan is voor zijn vierde match toe aan derde kapsel KTH

02 juli 2018

09u31 3

Neymar is een kameleon. Vierde match, derde kapsel. Neymar arriveerde zaterdag in Samara met een zwart kopje. De blonde spaghettilokken van tegen Zwitserland, waarmee hij het mikpunt werd op sociale media, had hij vorige week al laten kortwieken, maar nu is het blonde ook weg uit de haarpunten. Neymar loopt volgens Braziliaanse volgers erg relaxed rond sinds het bezoek in Sotchi van zoontje Davi Lucca en zus Rafaella, met wie hij een innige band heeft.

