New York Times kadert "zeldzaam Belgisch patriottisme": "Als België het WK wint, zou iemand het verkeerde volkslied zingen"

27 juni 2018

15u15

Bron: New York Times 0 WK voetbal Hoe moet het buitenland het Belgisch patriottisme na de prestaties van onze Rode Duivels op het WK en het gedrag van de Belgische supporters bekijken? Met die vraag kroop de Engelse journalist David Winner in zijn pen. Er vloeide onderstaand opvallend opiniestuk voor de New York Times uit. " De overwinningsbus zal verdwalen in de eeuwige wegwerkzaamheden in Brussel, of iemand zou het verkeerde volkslied zingen", voorspelde Emma Beddington wat er gebeurt als België het WK wint.

David Winner schetste in een opiniestuk de heersende sfeer in ons land en daarvoor keerde de Engelsman terug naar de speech die toenmalig Koning Albert II in 2010 naar buiten bracht. "Hij definieerde de karaktertrekken van het volk. De mensen waren bescheiden, open, creatief, pragmatisch en goed in het sluiten van compromissen. Ze beschikten ook over de kwaliteit om zichzelf niet al te serieus te nemen." De journalist trok de lijn door naar onze nationale voetbalploeg en de reactie van de supporters na de twee zeges tegen Panama en Tunesië op het WK in Rusland. "Op papier zijn de Rode Duivels een team met sterren en kunnen ze dit jaar kampioen worden. Maar weinigen in België die geloven dat ze ook gaan winnen. Ze verwachten dat wedstrijden tegen sterkere tegenstanders tot ontgoocheling zal leiden en ze zouden er prima mee omgaan."

"Zeldzaam patriottisme"

Toch zegt Winner dat er heel wat fans zich achter de nationale ploeg scharen en hij ziet daar een speciale reden voor. "Ze zijn gedreven door, al is het gedeeltelijk, een ingrijpende marketingcampagne van het Belgische bier Jupiler, dat tijdelijk de naam van hun product heeft veranderd in 'Belgium' en vlaggen en T-shirts uitdeelt in het hele land. Zulke vertoningen van patriottisme zijn zeldzaam in een land waar, zoals een oude mop het zegt, de nationale identiteit is dat er helemaal geen nationale identiteit is. Dit is het land waar elf jaar geleden de premier Yves Leterme 'La Marseillaise' begon te zingen wanneer hem gevraagd werd om het nationaal volkslied van België te zingen."

Martínez als communicator

De journalist ziet dat ondanks de rivaliteit tussen Vlaanderen en Wallonië - die volgens hem "net zo hevig als altijd blijft - de huidige selectie wel gewoon in harmonie kan samen werken. Zo kijkt hij naar de Congolese roots van Romelu Lukaku en Vincent Kompany. "Regionale en lokale identiteiten zijn sterk, maar in de nationale voetbalploeg - met ook spelers met Marokkaanse, Malinese, Kosovaarse en Spaanse roots - werd het probleem opgelost door een Spaanse trainer die met zijn spelers in het Engels communiceert", onderstreept hij de rol van Roberto Martínez.

Winner vertelt ook dat de verhoudingen tussen Nederland en België op voetbalgebied zijn omgedraaid. Volgens hem "hebben de Rode Duivels een quasi-Nederlandse offensieve speelstijl aangenomen die wordt beschreven als de gouden generatie". Dat terwijl Nederland zich niet wist te plaatsen voor de Wereldbeker.

"Existentiële crisis"

Maar wat als België nu eens echt het WK wint? "Voetbal is een onvoorspelbare sport en het is mogelijk dat de Belgische ploeg de eigen verwachtingen overtreft. Passend voor de natie, dat een broeinest is van het surrealisme, kan een overwinning op het wereldtoneel helemaal geen effect hebben. 'Als de Rode Duivels winnen, dan denk ik dat het een existentiële crisis van de nationale identiteit zal veroorzaken', vertelde Emma Beddington, een Engelse schrijfster die lang in Brussel woonde, me. 'Wat is België eigenlijk als het echt wint?'. 'Er zal fundamenteel niets veranderen", voorspelde ze. 'De overwinningsbus zal verdwalen in de eeuwige wegwerkzaamheden in Brussel, of iemand zou het verkeerde volkslied zingen. België kan het niet laten België te zijn en dat is de kern van zijn charme'."

