Net voor Rusland is Belgische WK-babe daar weer: "Radja, misschien kunnen we samen supporteren?" MDB

31 mei 2018

19u35

Bron: Gert Late Night 197 WK voetbal Bijna vier jaar geleden veroverde Axelle Despiegelaere de Belgische supportersharten op het WK in Brazilië. Prompt kreeg ze de stempel van 'WK-babe' met zich mee en voor het nakende WK in Rusland werd ze in Gert Late Night nog eens opgevoerd. Net als Radja Nainggolan was ze gisteren dus ook te gast op de boot van Gert Verhulst en ze richtte zich ook tot 'Il Ninja'. "Het is spijtig dat hij niet meegaat."

Presentator James Cooke had zich tussen Radja Nainggolan en Axelle Despiegelaere genesteld en al snel ging het ook over de niet-selectie van Nainggolan. "Ik vind het spijtig dat hij niet meegaat. Hij is een super goede speler", was de mening van Despiegelaere. "Ik ben er zeker van dat hij het goed zou gedaan hebben, maar we gaan de Rode Duivels zeker blijven steunen. Dan kunnen we nu samen supporteren", richtte ze zich tot Nainggolan die een beetje verder zat. "Je hebt al meteen een date", voegde Cooke er al lachend aan toe. Hij verduidelijkte tegenover Nainggolan ook dat ze aanwezig was op het WK in Brazilië. "Ah, ik niet", pikte de middenvelder van AS Roma in. "Ik ga ook niet naar Rusland, want ik ga op vakantie."

Tot zover het intermezzo tussen Nainggolan en Despiegelaere. Axelle ging nog terug in de tijd. Naar de periode waarin ons land kennismaakte met de blonde schone. Net voor de groepswedstrijd tussen België en Rusland kregen de fotografen haar in de gaten. "Ik was helemaal geschrokken. Ik had het totaal niet verwacht, maar ik zie het natuurlijk wel als een compliment. Daar in Brazilië was ik aanwezig met mijn familie. Ter plaatse ben ik voor de wedstrijd ook enkele vrienden tegengekomen. We waren in het stadion en daar waren wel fotografen, maar we dachten dat het wel normaal was. 'Ze nemen hier van iedereen in het stadion foto’s', zeiden we. Het is pas achteraf wanneer ik in het hotel kwam dat ik op Facebook plots heel wat foto’s zag passeren. Dan besefte ik pas echt: 'Oei, wat is dat hier?'."

Eenmaal terug in België werd Despiegelaere overal opgevoerd. In de bladen, de kranten en op de radio waardoor ze uiteraard ook op straat herkend werd. "Nu herkennen de mensen mij nog soms. Nu het WK weer van start gaat, beginnen ze me weer wat meer te herkennen. Maar ik vind het goed zo. Nu kan ik nog altijd mijn eigen studentenleven leiden met mij vrienden en mijn familie." Geïnteresseerde jongens moest ze wel teleurstellen. "Ja ik heb een lief, maar het is niet dezelfde als vier jaar geleden. Hij had toen wel goed gereageerd op al die aandacht."

De studente communicatie is niet alleen fan van de Rode Duivels. Ze schaart zich ook achter haar favoriete ploeg Club Brugge. "Ik heb nog altijd mijn abonnement bij Brugge. Gelukkig, want we zijn kampioen. De Rode Duivels volg ik ook nog altijd natuurlijk." In Rusland moeten de Rode Duivels het wel zonder de WK-babe doen. "Jammer genoeg ga ik niet naar Rusland, maar hier in België ga ik het wel volgen op de grote schermen."