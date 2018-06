Negen op negen voor Suárez en co: Uruguay kroont zich tot groepswinnaar na eenvoudige zege tegen Rusland GVS en XC

25 juni 2018

17u50 4 Uruguay URU URU 3 einde 0 RUS RUS Rusland WK voetbal Uruguay heeft het duel om groepswinst van gastland Rusland gewonnen. ’t Werd 3-0 in de Samara Arena. Luis Suárez en z’n ploegmakkers boeken zo negen op negen, de Russen mogen als tweede door naar de achtste finales.

Uruguay is Saoedi-Arabië of Egypte niet. De Russen stonden al na tien minuten met 1-0 in het krijt tegen Suarez en co. ’t Was tevens de Barça-spits zelf die de 1-0 op het bord zette. Akinfeev had geen verhaal op diens strakke vrijschop. Nog geen kwartier later was het opnieuw prijs. Dit keer moest de Russische goalie zich gewonnen geven na een afgeweken schot van Laxalt.

Tien minuten voor de koffie liep Smolnikov tegen zijn tweede geel aan. De Russen met z’n tienen - de wedstrijd toen al gespeeld. Nadien was het lange tijd wandelvoetbal, al had dat deels ook te maken met de temperaturen. Die liepen tot liefst 35 graden Celsius op. De tweede helft was compleet overbodig. In de slotfase pikte wel Cavani nog z'n doelpuntje mee. Eindstand: 3-0.

Tactische analyse

Uruguay maakte de voorbije dagen het verschil via stilstaande fases. Rusland was gewaarschuwd. En toch flikten de efficiënte Uruguayanen het vandaag opnieuw. De 1-0 viel na een vrijschop, de 2-0 en de 3-0 na een hoekschop. De Russen misten dan weer creativiteit om hun goedgeorganiseerde tegenstander uit verband te spelen.

Man van de match: Diego Godín

Uruguay heeft op dit WK nog geen enkel doelpunt geslikt. En dat heeft het Zuid-Amerikaanse land vooral te danken aan Diego Godín. Zit zowaar overal tussen. Ook vandaag weer. Lag daarnaast aan de basis voor de 3-0. Ter info: ’t was tevens de zesde clean sheet op rij voor Uruguay, waardoor het nationale record (van 1969-1970) geëvenaard werd.

Leukste tweets

I see, Russia!

It felt easier against Egypt and Saudi Arabia... #URURUS #WorldCup pic.twitter.com/PDMco4mEAJ heysanabria 🇧🇷 🇮🇸 🇲🇽(@ iamasanabria) link

Ik denk dat Poetin zo even naar het stadion belt en dat we de 2e helft dit te zien krijgen #RUSURU #WC18 pic.twitter.com/htoyuwoDUd Humphry(@ HumphryJoey) link

