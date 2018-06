Nederlandse journalist bikkelhard: "Finale? Dat denken de Belgen helemaal verkeerd. Of ze hebben weinig verstand van voetbal" GVS

13u44

13u44

Bron: Voetbal Inside 92 WK voetbal Niet iedereen is euforisch over de glansprestatie van onze Rode Duivels. Zo is de Nederlands journalist Valentijn Driessen vlijmscherp voor de prestaties van België. " De tweede ronde, en dat zal het zowat zijn."

"Die uitslag tegen Tunesië zegt me helemaal niks", steekt de sportjournalist van 'De Telegraaf' en 'Voetbal Inside' van wal. "Tunesië stelt helemaal niks voor. Daarvoor behaalde België ook al een grote uitslag tegen Panama, maar dit zijn gewoon de twee slechtste landen op het WK. Ik denk dat ze verblind worden door deze uitslagen want ze denken echt dat je zo kan voetballen. Nou... achterin is het gewoon een gatenkaas. Geen snelheid met Vertonghen, Alderweireld en Boyata - bij Twente mislukt en hier staat ie gewoon op het WK-, het kan verkeren. Met die drie achterin wordt het gewoon niks tegen de grote landen. Tweede ronde voor België, dan zal het wel over zijn."

En hij ging nog een stapje verder. "De Belgen een halve finale of finale? Ja, dat denken de Belgen helemaal verkeerd. Of ze hebben weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval komt te spelen, dan gaan ze heel veel goals incasseren. Tunesië scoorde er ook twee. Die scoren nooit op een WK."

"Maar ze hebben toch Hazard", koos de interviewer toch ietwat de kant van de Rode Duivels. "Ik zat drie rijen van het veld. Hij is wel een goede speler, maar maakt gewoon heel veel fouten. Heel veel balverlies. Lukaku evenzeer. Ik was eigenlijk helemaal niet onder de indruk. Eerste kwartier wel goed, nadien zakte het helemaal weg. Neen. België wordt geen wereldkampioen."

"De Bruyne wordt verknald"

En het ging maar voort. "Ik vind het ook zonde van die Kevin De Bruyne. Die wordt helemaal verknald want moet controlerend voetballen. De tweede helft mocht hij een paar keer mee naar voor en dan zie je direct dat hij mensen vrij voor de goal zet. Het is een aanfluiting dat je hem als een verdedigende middenvelder laat voetballen. Zo wil ik hem niet zien."

Tóch besefte Driessen dat zijn mening wellicht in dovemansoren zal vallen. "Ik denk dat al onze Belgische vrienden hier wakker van zullen liggen", zei hij cynisch. "Jan Boskamp in het bijzonder." Jaloers? Verbitterd? Het is alvast een ongezouten mening op het scherpst van de snee.

Bekijk hieronder het integrale interview met de Nederlandse journalist.