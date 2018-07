Nederlandse ex-internationals die in 2010 Brazilië al verschalkten, geloven in Rode Duivels: "België is beter dan Brazilië" Stijn Joris

06 juli 2018

00u14 0 WK voetbal Brazilië mag dan onaantastbaar lijken, in 2010 sneuvelden ze op het WK in Zuid-Afrika tegen onze noorderburen. Nederland won dankzij twee goals van Wesley Sneijder van de Goddelijke Kanaries en bereikte uiteindelijk de finale. John Heitinga (34) en André Ooijer (43) weten wat het is om Brazilië uit te schakelen.

Commentator Jack van Gelder ging op de NOS helemaal uit zijn dak. "Hij zit erin! Het is Sneijder. Hij zit erin! Sneijder kopt. Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij."

Op 2 juli 2010 knikkerde Nederland de Brazilianen in de kwartfinale uit het WK. John Heitinga (34) en André Ooijer (43) stonden die dag tussen de lijnen. Heitinga speelde het hele WK. Ooijer sprong alleen in de kwartfinale in extremis in voor Joris Mathijsen, die na de opwarming geblesseerd afhaakte. Brazilië klom vroeg op voorsprong via Robinho en Nederland zag in die eerste helft vooral af. "We werden helemaal zoek gespeeld", herinnert Ooijer zich. "We mochten blij zijn dat het bij de rust nog maar 1-0 was. Stekelenburg hield ons op de been."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN